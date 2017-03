Zelda: Breath of the Wild – Speedrunner schafft ersten Rekord

Jeder von euch, der eine Nintendo Switch besitzt, hat sich mit Sicherheit auch das neue Zelda: Breath of the Wild gekauft. Von etlichen Magazinen weltweit mit einer 10/10 bewertet, wird der Titel als das beste Zelda-Spiel bisher gefeiert. Während ihr mit Sicherheit jede Sekunde dieses Meistewerks genießt, hat ein Spieler bereits einen ersten Speedrun-Rekord aufgestellt. In gerade einmal 3 Stunden, 39 Minuten und 29 Sekunden spielt er das Spiel durch. Wer jetzt denkt, dass der YouTuber Orcastraw das Spiel schon sehr lang gespielt hat, um auf so eine Zeit zu kommen, der vertut sich. Orcastraw hielt dieses Spiel erst seit 2 Tagen in den Händen, als er diesen Versuch gestartet hat.

Zelda: Breath of the Wild in Rekordzeit

Nicht nur Orcastraw ist hinterher das Spiel so schnell wie möglich zu absolvieren. Möglich sind diese Zeiten übrigens durch ein Gameplay-Feature. Ihr könnt, nachdem ihr die Startregion geschafft habt, jederzeit sofort zum Endgegner durchmarschieren. Allerdings ist dieser mit schlechter Ausrüstung natürlich nur sehr schwer zu besiegen.