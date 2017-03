Zelda Breath of the Wild: Einblicke in die Entwicklung

Jeder der The Legend of Zelda: Breath of the Wild bereits gespielt hat weiß, dass der neue Teil einen großen Umbruch für die klassische Spielereihe darstellt. Die offene Spielwelt und die Freiheit erinnern einerseits an Spiele, wie Skyrim und andererseits an das Original Zelda vom NES. Die recht lineare Struktur von Teilen, wie Skyward Sword oder Twilight Princess gehört damit der Vergangenheit an. A Link between Worlds für den 3DS hat diesen Trend zwar zum Teil eingeleitet, der neue Titel ist dennoch ein riesiger Schritt für die Reihe. Wie das Entwicklerteam sich zu diesem Schritt entschlossen hat, erfahrt Ihr im untenstehenden Video.

Die Neuerfindung eines Klassikers

In einem Vortrag der Game Developers Conference gewähren euch Hidemaro Fujibayashi, Satoru Takizawa, und Takuhiro Dohta einen Einblick in die Entwicklung. Einige der interessanten Punkte des Vortrags findet Ihr im Folgenden:

Designgrundsätze des Spiels waren das Wiederentdecken von Zeldas Grundessenzen und das Brechen mit Konventionen.

Dabei waren das Gefühl von Freiheit, Abenteuer und Eigenständigkeit des Spielers besonders wichtig. In diesem Sinne sollte Breath of the Wild eine Rückkehr zum ersten Teil der Serie sein.

Die Physik des Spiels gibt dem Spieler eine Vielzahl von Möglichkeiten für jede Situation.

Zu Beginn der Entwicklung standen viele verschiedene Ideen zum Setting und der Ästhetik im Raum. Darunter fallen unter anderem ein Krieg oder eine Alieninvasion.

Wer knapp eineinhalb Stunden zur Verfügung hat, darf sich mit dem Video auf einen interessanten Einblick hinter die Kulissen einlassen. Was haltet Ihr vom letztendlichen Ergebnis?