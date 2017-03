Perfekte YouTube Ausrüstung – Die Software

YouTube Ausrüstung ist natürlich nicht nur Hardware. Eine Erfahrung, die wir bei unseren ersten Videos ebenfalls in aller Ausführlichkeit gemacht haben.

Wie ihr euch denken könnt, haben wir bei unseren ersten Videos, dem Wootbox Unboxing und unserem Special zu den besten YouTuber Kameras für den Schnitt kostenlose Software verwendet. Der Windows Movie Maker war nämlich das Produkt unserer Wahl. Er bot uns ohne zusätzliche Kosten alle Standard-Schnitt-Optionen, die wir brauchten. Alles Weitere konnten wir in Handarbeit zusammenfummeln. Dass es auch einfacher geht, erfuhren wir erst während unserer Recherche zu diesem Artikel. Mit der Cyberlink Director Suite 5 haben wir uns nämlich eine Software angeschaut, die dank Audio- Video- und Fotobearbeitung keine Wünsche offen lassen sollte. Welche völlig neuen Erfahrungen wir dabei gemacht haben und was uns im Testbetrieb erstaunte, lest ihr in den folgenden Zeilen genauso wie unsere Empfehlung für eure YouTube-Videos.

YouTube Videos – Eine Komposition aus Kreativität und Equipment

Eigene YouTube-Videos könnt ihr bereits mit dem Smartphone aufnehmen und unbearbeitet hochladen. Eventuell sendet ihr sogar live und teilt das von euch gewählte Thema der Welt mit. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Egal ob ihr es für euch oder für andere macht, jemand wird sich euer Werk ansehen. Zwingend notwendig ist also eine teure Ausrüstung aus Kamera und Software nicht. Erst wenn ihr euch die Frage stellt, was ein Video haben sollte, damit ihr es gerne anschaut, dann kommt ihr auf ein paar zentrale Punkte. Erstens sollte euch das Thema zusagen. An diesem Punkt kommt der persönliche Geschmack zum Tragen. Zweitens solltet ihr das Video auch finden. Dies ist der erste Punkt, wo ihr durch schicke Thumbnails erste Aufmerksamkeit erregt. Etwas, was für uns bei unseren ersten Videos kaum relevant war. Doch achtet auf kommende Videos. Drittens sollte das Video schön anzuschauen sein. Hier sind Videobearbeitung und Aufnahmetechnik gefragt.

Der PowerDirector für YouTube Videos

Vorhandene Intros und Testmaterial aus unseren ersten Aufnahmen haben wir also direkt in den PowerDirector geworfen. Als zentrales Videobearbeitungstool ist dieser für uns das wertvollste der genannten enthaltenen Programme und dennoch nur ein Puzzle-Stück zum Video. Schon auf den ersten Blick bekommt man einen guten Eindruck zu den Fähigkeiten des Programms. 360°-Videos bearbeiten? Kein Problem! Vertikale Videos für die bessere Anzeige auf Smartphones bearbeiten? Ebenfalls kein Problem. Es wird euch sicher nicht wundern, dass wir während der gesamten Testphase kein Feature vermisst haben. Selbst direkte Schnittstellen zu interessanten Plug-ins und den letztendlichen Zielen der Videos wie zum Beispiel YouTube sind integriert. An dieser Stelle erwartete uns jedoch bereits unsere erste große Überraschung. Trotz dieses Umfangs an Optionen und Funktionen behält man den Überblick. Es hat sogar Freude gemacht die Funktionen des Programms nach und nach kennen zu lernen um nach Schwachstellen zu suchen oder sogar an eigene Grenzen zu stoßen.

Voll gepackt mit tollen Sachen, die die Videos schöner machen

Zugegebener Maßen sind nicht alle Übergänge, Effekte oder Menüs hochwertig. Einige erinnern an eher schlecht als recht zusammen geschusterte Urlaubsvideos. Andere hingegen sind überraschend hochwertig und durchaus zu gebrauchen. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit weitere Effekte, Titel, Übergänge oder sogar Sound-Clips aus der DirectorZone kostenlos herunter zu laden. Mit den genannten Plug-Ins kommt ihr so auf einen gewaltigen Umfang, dem man sich ohne Übertreibung mehre Stunden widmen kann. Man sollte sich diese Zeit jedoch auch nehmen, um möglichst wenig Kompromisse einzugehen. Größerer Umfang bedeutet nicht nur größere Auswahl sondern auch einen höheren Zeitaufwand, bis man das richtige für den eigenen Zweck gefunden hat. Im Vergleich zum Movie Maker hat sich die Arbeitszeit für ein Video dank des intuitiveren Aufbaus und niedrigeren Anforderungen an den Bearbeiter locker halbiert. Die Ergebnisse sehen dabei umso besser aus. Farben korrigiert man in Windeseile und macht aus gutem Videomaterial ein sehr gutes YouTube Video.

YouTube Video-Komplettiert durch Photo- Audio- und ColorDirector

Thumbnails oder Bilder, die später den Weg in euer YouTube Video finden sollen, bearbeitet ihr am besten mit dem PhotoDirector. Auch zur Verbesserung von Bildern eurer Kamera oder der Bearbeitung eben dieser ist er die richtige Wahl. Nur wenn ihr lediglich etwas an der Farbe ändern wollt, greift ihr schnell zum ColorDirector. Wie von einem guten Bildbearbeitungsprogramm zu erwarten retuschiert, spiegelt, markiert, kopiert und entfernt ihr Teile eurer Bilder, hebt Objekte hervor und arbeitet mit verschiedenen Ebenen. Dies geht schnell und einfach von der Hand und liefert gute Ergebnisse. Auch Einzelbilder eurer Videos sind vor eurer Kreativität nicht sicher. So kombiniert ihr clever Bilder für nahtlose Panorama-Bilder oder Bildsequenzen. Der AudioDirector hilft euch im Anschluss dabei auch eure Stimme im richtigen Licht zu erscheinen. Ihr filtert unliebsame Geräusche heraus, verbessert die gesamte Tonqualität oder fügt sogar einzelne Aspekte der Tonspur hinzu.

Neue Stimme gefällig? Kein Problem!

Hätte ich diese Korrekturfunktionen doch nur schon gehabt, als mir meine Katze ins Video gerufen hat. Die optisch dargestellte Tonspur macht die Erkennung von Ungleichmäßigkeiten zum leichten Spiel. Zisch- oder Brummtöne werden einfach entfernt und weiteren Störgeräuschen macht man manuell den Garaus. Selbst die Stimme lässt sich verändern oder gar zu einer neuen Stimme formen. Hochqualitatives Audio Rendering und Surround-Sound erweitern das Spektrum der Möglichkeiten noch weiter. Genau wie bei anderen Funktionen des Paketes hat sich Cyberlink Überlegungen gemacht, die ihr euch vielleicht erst in Jahren machen werdet. Der angesprochene ColorDirector lässt euch nochmal sämtliche Farbanpassungen an (360°)Videos und Bildern vornehmen. Ihr wollt bestimmte Farbakzente setzen oder ein Video farblich einer Produktionszeit anpassen? All das ist dank vordefinierter Filter und variablen Kurven kein Problem. Ein eigenes Bild eines Londoner Busses mit schwarz-weißem Hintergrund erstellt ihr genauso wie ein Video im 60er Jahre Look in Eigenregie.

Die Perfekte Software für YouTube-Videos?

Unwissend, ob das Paket das bietet, was wir benötigen beziehungsweise für uns überhaupt zu handhaben ist, haben wir uns auf diesen Test eingelassen. Das Programm-Paket erleichterte uns die Arbeit, zeigte und neue Wege auf und erweiterte unseren Horizont schon während der ersten Nutzungs-Stunden. Natürlich haben wir wenig Vergleichsprodukte. Was wir jedoch hatten, waren Ideen, Überlegungen zu Videos, Intros, Thumbnails einem Abspann, die wir dank des Programms besser umsetzen konnten, als wir es uns vorgestellt haben. Greift ihr zu diesem Paket, das bei Cyberlink aktuell für preiswerte rund 170 Euro vertrieben wird, habt ihr die perfekte Software parat um tolle Videos, Bilder oder Vertonung zu zaubern. Ausprobieren wird leicht gemacht und die Erfolge dabei können sich sehen lassen. Wir können also eine uneingeschränkte Empfehlung für jeden aussprechen, der sich dem Thema YouTube-Videos auf ernsthafte Art und Weise nähern will.