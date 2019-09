Young Souls – Auf Koop-Kobold-Jagd

Auf der diesjährigen Gamescom 2019 haben wir den vielversprechenden Sidescroller „Young Souls“ von The Arcade Crew und 1P2P kennen lernen dürfen. Wir verraten euch, was wir von den Entwicklern im Gespräch erfahren durften.

In dem wunderschön handgezeichneten 2D-Abenteuer „Young Souls“ schlüpfen die Spieler in die Haut der Zwillinge Jenn und Tristan. Nach einem schrecklichen Unfall verloren die beiden ihre Eltern und mussten sich als Waisen durchs Leben schlagen, bis sie ein gutherziger Wissenschaftler in seinem Haus aufnahm. Völlig ereignislos Leben die beiden von da an in dem kleinen verschlafenen Hafenstädtchen Portsbourgh, bis eines Tages ihr Adoptivvater verschwindet. Auf der Suche nach ihm stellen die beiden fest, dass dieser nachts ein heimliches Doppelleben führte. Im Keller des Hauses stoßen die beiden auf ein Portal in eine andere Welt, dessen Existenz das Leben auf der Erde, so wie wir es kennen, für immer verändern könnte.

„Young Souls“ ist ein 2D-Beat´Em Up-Rollenspiel, wo der Spieler wahlweise einzeln oder im Koop eine spannende Geschichte erleben darf. Im Einzelspieler-Modus kann jederzeit zwischen den beiden Teenagern gewechselt werden, währen im Koop der Freund jederzeit hinzukommen kann. Das Spiel wird in zwei Phasen gespielt. Bei Tag können wir mit Jenn und Tristan die Hafenstadt frei nach unseren Wünschen erkunden und einkaufen oder Aktivitäten nachgehen. Dabei können wir ins Fitness-Studio, um temporäre Boni zu aktivieren oder aber in die Kampf-Schule, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Des Nachts müssen wir durch das Portal im Keller, um bösartige Kobolde in die Flucht zu schlagen, die versuchen die Erde zu erobern. Hierbei haben die Teenager die Suche nach ihrem Adoptivvater noch nicht aufgegeben. Wann man die Welt der Kobolde verlässt bleibt dem Spieler überlassen, jedoch sind die Dungeons nicht ganz ungefährlich und je tiefer man vordringt, desto schwerer wird es. Dementsprechend wird man des Öfteren gezwungen sein zurück ins Haus zu kehren, um die Nacht schlafend im Bett zu beenden. Tagsüber muss man sich erneut auf den Aufbruch in die Dungeons vorbereiten, indem man Waffen und Ausrüstung besorgt sowie neue Kampftechniken erlernt.

Der Titel erinnerte mich stark an die Netflix-Serie „Trolljäger“ von Guillermo del Toro, was ich auch bei den Entwicklern anmerkte, woraufhin mich die beiden erfreut anblickten und mir bestätigten, dass „Young Souls“ stark von der Serie inspiriert sei. Einen Erscheinungstermin hat das Spiel leider noch nicht, doch es soll für Playstation 4, Xbox One, PC und Switch erscheinen.