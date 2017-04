Yo-Kai Watch 2 – Der Nintendo 3DS Titel im Test

Ich gebe es ja zu, als ich das Testmuster zu Yo-Kai Watch 2 auf den Tisch bekommen habe, wusste ich zunächst nicht viel mit dem Game anzufangen. Es gibt Wesen, die teilweise süß und teilweise hässlich gezeichnet sind und sich für uns in Kämpfe stürzen. Das riecht, obwohl Games wie Ni no Kuni und Dragon Quest teils ähnliche Features mitbringen, doch sehr nach einem Pokemon Abklatsch. Die vielen guten Bewertungen des Vorgängers sprechen jedoch eine andere Sprache. So habe ich auch nicht lange gezögert und bin, wie nicht anders zu erwarten, möglichst unvoreingenommen an den Test zu Yo-Kai Watch 2 gegangen. Was mich im Spiel erwartete, erfahrt ihr sogleich.

Yo-Kai Watch 2 – Von magischen Uhren, Freunden und einer helfenden Hand

Der Einstieg in Yo-Kai Watch 2 war für mich als Neuling sehr einfach. Ich wusste, dass der Titel nach den Geschehnissen des ersten Teils ansetzt und war mir daher nicht sicher, wie der Start verlaufen würde. Da der Hauptcharakter, dessen Geschlecht und Namen wir selbst auswählen dürfen, jedoch passenderweise sämtliche Erinnerungen an die Yo-Kai und seine Yo-Kai Watch samt Yo-Kai selbst verliert, beginnt er auf dem gleichen Stand wie wir. Eine Tatsache, die für mich nicht störend war, weil ich alles zum ersten Mal erlebte. Wiedereinsteiger werden dafür sicherlich das Problem haben, sämtliche Anfangsinformationen erneut in voller Länge erzählt zu bekommen. Das Spiel startet so Uhren-fixiert, dass man meinen könnte, ein Schweizer Uhrenhersteller stecke selbst hinter der Geschichte. Nach einer hauptsächlich erklärenden Anfangsphase wird das Werkzeug jedoch wie selbstverständlich behandelt. Viele Dinge werden allerdings für meinen Geschmack zu oft und zu ausführlich erklärt. Hier hat man sich jüngeren Spielern gewidmet.

Ich war das nicht! Die Yo-Kai waren das!

Dem Pokemon Beigeschmack zum Trotz stammen die Yo-Kai aus der japanischen Mythologie und sind damit sogar viel älter als die Taschenmonster. Im Spiel kann man die Yo-Kai als Begründung aller zwischenmenschlichen Probleme betrachten. Ihr wollt Beispiele? Stellt euch vor ihr spielt Fußball und der Schiedsrichter erkennt euer Tor nicht an. Dieser ist definitiv von einem Yo-Kai beseelt. Ein Freund mag ein geliehenes Spiel nicht zurückgeben? Ganz klar ein Yo-Kai! Beispiele für solche Fälle findet ihr im gesamten Spiel. Egal ob übermäßige Schweißproduktion oder schlecht gelaunte Mitmenschen die Yo-Kai kann man verantwortlich machen. Warum niemand davon weiß? Ganz klar! Wir haben alle keine Yo-Kai Watch. Genau diese Uhr ist es, die diese Wesen sichtbar macht und sogar Konversationen mit ihnen zulässt. Yo-Kai sind nämlich alle in der Lage zu reden. Außerdem fangt ihr sie nicht durch das Bewerfen mit Bällen, sondern freundet euch durch Essens-Gaben mit ihnen an.

Kämpfe, Apps und beschauliche Städtchen

Der letzte aber untrügliche Beweis dafür, dass ihr den Vergleich zwischen Pokemon und Yo-Kai getrost beenden könnt, ist das Kampfsystem des Spiels. Einerseits kämpfen eure Yo-Kai völlig eigenständig für euch. Andererseits habt ihr jedoch diverse Einflussmöglichkeiten während des Kampfes. Da sind zunächst verschiedene Items, die ihr im Kampf verteilt, um eure Yo-Kai zu stärken oder die Verbundenheit eurer Widersacher zu euch zu steigern. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese im Anschluss mit euch anfreunden wollen. Ein Yo-Kai-Team besteht aus sechs dieser kleinen Monster. Immer drei stehen an der Front, während die anderen wie auf einer Wählscheibe ins Geschehen hineingedreht werden. Wenn ihr verschiedene Yo-Kai der selben Typen kombiniert, erhaltet ihr sogar Team-Boni und wenn ihr euer Team nicht selbst zusammenstellen wollt, übernimmt die Auto-Team-Funktion das für euch. Je nach euren Vorlieben versteht sich. Wollt ihr besondere Attacken ausführen, müsst ihr Mini-Aufgaben erfüllen. Besser kann das Touchpad nicht genutzt werden.

Eine Geschichte rund um soziales Engagement und Zeitreise

In Yo-Kai Watch 2 verrichtet ihr vor allem in den ersten Spielstunden ganz Rollenspiel-like unterschiedlichste Hilfsdienste für die Personen eurer Stadt. Ihr sucht eine Uhr, kauft Krapfen, besorgt Süßigkeiten sowie Bambussprossen oder sucht Dinge, die ihr selbst verloren habt. Dies kann auf die Dauer schon ganz schön lästig werden. Auch die unzähligen durch Apps organisierten Nebenaufgaben können davon nicht hinwegtrösten. Natürlich ist jede Quest sehr liebevoll ausgearbeitet und passt super in den herzlichen Aufbau von Yo-Kai Watch 2. Allerdings fehlt dafür in Spielverlauf merklich der emotionale Tiefgang. Vor allem ältere Spieler freuen sich über die Humorvollen Situationen suchen aber vergebens nach Emotionalen und spielerischen Herausforderungen. Abwechslung bringt die Reise in die Vergangenheit mit sich. Dort unterstützt ihr euren Großvater bei der Entwicklung der ersten Yo-Kai Watch und lernt dabei unter anderem die stärksten Attacken des Spiels kennen.

Yo-Kai Watch 2 – Sammelfieber in schöner Kulisse

Yo-Kai Watch 2 kann in technischer Hinsicht wirklich überzeugen. Nicht nur, dass die Grafik farbenfroh und schön anzusehen ist, das 3D-Feature des 3DS ist ebenfalls immer ein Genuss. Das butterweiche sowie flotte Gameplay tut seinen Rest. Keine langen Wartezeiten, kein Ruckeln beim Wechsel in den Kampf und auch sonst keinerlei technische Kritik. Auch die Akustik stimmt gleich mit ein. Der Grundton wird sogar je nach Situation verändert. Das heißt ihr habt eine Hintergrundmusik und nähert euch einem Tempel. Prompt wird die Musik um spirituelle Klänge ergänzt. Die Yo-Kai sorgen vor allem im Kampf zu ihren eigenen Akustischen Beitrag. Mit humorvollen Kommentaren peppen sie das Geschehen auf unaufdringliche Art und Weise weiter auf. Eure Umgebungen sind farbenfroh und ebenfalls schön gestaltet. Die Detailverliebtheit macht sich an vielen Ecken bemerkbar. Egal ob ihr gerade durch das Museum geht oder querfeldein lauft. Die belebte Welt von Yo-Kai Watch 2 lädt zum Entdecken ein.

Der Umweg ist der beste Weg neues kennen zu lernen!



Natürlich bringt Yo-Kai Watch 2 auch eine Online-Komponente mit sich. Diese fügt sich durch die Verwendung von Apps nahtlos ins Spiel ein und kann zu jeder Zeit aufgerufen werden. Das von uns am häufigsten genutzte Feature waren die Online-Kämpfe gegen andere Yo-Kai-Freunde. Wir empfehlen euch erst eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, ehe ihr euch ins Schlachten-Getümmel werft. Nach und nach findet ihr übrigens immer stärkere Yo-Kai und könnt eigene durch Fusionieren oder Kristallseelen verstärken. Eine Grobe Einschätzung der Yo-Kai-Stärke erlaubt übrigens ihr Rang. Der jeweilige Typ deutet auf die verwendeten Attacken hin. Eine weitere positive Eigenschaft des Spiels ist die Möglichkeit beinahe uneingeschränkt zu speichern. Solange ihr euch nicht in Dungeons befindet, greift ihr zu eurem Taschenbuch und sichert euren Spielstand.

Unser Fazit – Wir freundeten uns gleich mit vielen Yo-Kai an!

Neben vielen Yo-Kai wurde Yo-Kai Watch 2 selbst zu unserem Freund. Wenn wir dem Titel etwas anlasten können, dann die Tatsache, dass sie für allem Anschein nach einer jüngeren Spielergruppe gewidmet ist. Dies macht sich in niedrigem spielerischen und inhaltlichen Anspruch bemerkbar. Alles andere ist jedoch ausgezeichnet gelungen. Lebendige, farbenfrohe Welten, tolle Yo-Kai und eine liebevolle Story laden zum Spielen ein. Das Kampfsystem macht unwahrscheinlich viel Spaß und hebt sich wirklich von den vielen Rollenspiel-Kampfsystemen, die wir bisher gespielt haben, ab. Dies liegt vor allem in der Nutzung aller Features, die euch der 3DS bietet. Yo-Kai Watch 2 ist selbst ist ein Exklusivtitel, der leider unter den ganzen Zeldas, Horizons und Co. Untergeht. Nichtsdestotrotz können wir jedem, der Lust auf ein RPG für unterwegs hat, Yo-Kai Watch 2 nur wärmstens empfehlen.