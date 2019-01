YIIK: A postmodern RPG im Test

YIIK: A postmodern RPG wurde nach einigen Trailern und Screenshots heiß erwartet. Das Rollenspiel der Ackk Studios sprach vor allem Fans diverser Genreklassiker an. Auch ich habe mich riesig gefreut, als mir ein Code zugeschickt wurde, um einen Test zu verfassen. Doch seit dem Release vor einer Woche sammeln sich mittelmäßige bis schlechte Wertungen, die allesamt eine allgemeine Enttäuschung vermitteln. Und auch ich komme nicht umher, die Vorschusslorbeeren in die Tonne zu werfen. Die erhofften Erwartungen konnte YIIK zu großen Teilen nicht erfüllen. Was genau da in die Hose ging, lest ihr in den folgenden Zeilen.

Akte X – Hipsterversion

Es ist 1999, meine Freunde sind weg, darum häng ich auf der Couch rum und schaue mir an, wie unser rothaariger Hauptcharakter Alex in seine alte Heimat zurückkehrt. Nachdem er gerade die Uni abgeschlossen hat, weiß er nicht so viel mit sich anzufangen. Dementsprechend wird das Örtchen Frankton abgeklappert, bis ihm eine streunende Katze über den Weg läuft. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd landet der Rotschopf in einem abgelegenen Gebäude. Hier scheint einiges nicht zu stimmen, die Räume wirken verzerrt, überall sind Monster und ein seltsames Mädchen taucht auf. Sammy, so heißt die Gute, ist die Besitzerin der Katze, scheint aber ansonsten von einem anderen Stern zu sein, da sie beispielsweise keine Ahnung hat, was Aufzüge sind. Sie weiß nur, sie wohnt in diesem Schuppen. Zumindest so lange, bis sie auf mysteriöse Weise entführt wird.

Alex schafft es nicht, sie zu retten und flieht nach Hause. Von Albträumen geplagt und vom schlechten Gewissen zerfressen wirkt er etwas abwesend, als sein alter Freund Michael auftaucht. Wie es der Zufall so will, ist dieser aktiv in einem Internetforum, auf welchem sich über übernatürliche Vorkommnisse ausgetauscht wird. Dort finden die beiden ein Video von Sammys Entführung. Im übrigen geht das für die Internetgeschwindigkeit des Jahres 1999 erstaunlich schnell und mit beeindruckender Bildqualität. Wie dem auch sei: Mit der Unterstützung seines Freundes und später auch diverser anderer User dieses Forums macht sich Alex also auf den Weg, um sein Gewissen zu reinigen und das Mädchen zu befreien.

Ist das Vintage oder kann das weg?

Bleiben wir direkt bei der Geschichte. Prinzipiell ist es das klassische Motiv der Damsel in Distress. Ein armes Mädchen verschwindet und muss gerettet werden. Was YIIK dabei allerdings vom Klischee abhebt, ist die spirituelle, mysteriöse Richtung, die das Spiel einschlägt. Schnell dreht sich viel um parallele Universen, geistliche Entitäten und Verzerrungen in der Realität. Zusätzlich spielt YIIK eben kurz vor der Jahrtausendwende, was einen schicken Retro-Flair ermöglicht, ohne auf das überbordende Abfeiern der 80er aufzuspringen. Auf den ersten Blick weiß das von Ysbryd Games veröffentlichte Spiel also zu gefallen. Das Interesse wird schnell geweckt und für einige Zeit reicht die Story auch aus, um am Ball zu bleiben.

Allerdings tauchen auch sehr schnell große Probleme auf. So schön die Prämisse auch sein mag, die Erzählung ist einfach nicht gut. Da wären zum einen die Dialoge an sich. Anstatt die Ära des Spiels und das einhergehende Setting subtil einzubauen, hat YIIK das selbe Problem wie viele andere Spiele, die sich auf eine hippe Vergangenheit fokussieren. Überall werden Referenzen mit dem Holzhammer präsentiert. Die Dialoge wirken gekünstelt, wenn die Charaktere ständig einen Vergleich mit Filmen, Bands oder Spielen suchen. Es passt nicht in einen guten Redefluss, wenn abgefahrene Nischenbands mit bestem Song und Erscheinungsjahr in einen Satz gepackt werden. Authentisches Writing geht anders.

Hinzu kommt, dass die Charaktere tierisch unsympathisch wirken. Allen voran Alex, den wir die meiste Zeit an der Backe haben. Wir sind pausenlos mit einem Typen unterwegs, der arrogant oder beleidigend agiert, nur um dann alles in einem inneren Monolog zu reflektieren. Das wird später sogar so auf die Spitze getrieben, dass er diesen Monolog als Dialog mit mehreren Persönlichkeiten seiner selbst führt. Damit auch der Letzte versteht, dass Alex innerlich zerrissen ist. Das wirkt unheimlich prätentiös, langatmig und damit nervtötend.

Gelernt von den Großen

Spiele wie Octopath Traveler haben zuletzt ja auf der größeren Bühne gezeigt, dass eine Story ruhig ihre Probleme haben kann, wenn das Kampfsystem und andere Mechaniken im RPG gut funktionieren. YIIK versucht auf dieser Ebene, Inspiration von einigen Klassikern des Genres zu ziehen. In Städten und Dungeons könnt ihr zum Beispiel wie in Lufia oder Wild Arms Fähigkeiten einsetzen, um so an Gegenstände oder entfernte Schalter zu gelangen. So findet ihr neue Ausrüstung, Heilitems oder Schlüssel, um eine verschlossene Tür zu öffnen. Die Rätsel sind zwar allesamt sehr simpel gehalten, wissen aber trotzdem zu unterhalten. Wenn ihr mit Verstärker und Gitarre Steine aus dem Weg ballert oder mit eurer Haarpracht Palmen absäbelt, ist das gewünschte Vorgehen zwar immer offensichtlich, die Skurrilität lässt darüber jedoch hinwegsehen.

Die Kampfmechanik ist wie zum Beispiel im Super Mario RPG individuell für jeden Charakter. Jede Figur eurer Party muss in einem eigenen Quicktime-Event ihre Attacke ausführen. Je besser ihr das macht, desto mehr Schaden fügt ihr euren Widersachern zu. Alex, der zum Beispiel mit seiner Plattensammlung angreift, muss auf einer rotierenden Platte die markierten Bereiche per Knopfdruck erwischen. Sein bester Freund Michael greift hingegen mit seiner Kamera an und muss die richtigen Tasten drücken, wenn der eingelegte Film sie anzeigt. Stupides Mashing eines einzelnen Knopfes bringt euch nicht weiter. Da ihr auch bei gegnerischen Angriffen mit gutem Timing ausweichen könnt, ist also eure ständige Aufmerksamkeit gefragt. Um das ganze zu erleichtern, füllt sich bei genommenem Schaden eine Leiste, mit der ihr für die genannten Quicktime-Passagen die Zeit verlangsamen könnt. Geht euch alles nicht schnell genug, könnt ihr die Zeit auch beschleunigen, was die Abläufe aber natürlich schwieriger macht.

YIIK? Oder eher YUCK?

Das klingt doch alles ganz gut, oder? Stimmt. Es gibt nur ein Problem: Es funktioniert überhaupt nicht. Trotz abwechslungsreicher Mechaniken macht ihr letztendlich doch immer nur das selbe. Die Kämpfe in YIIK sind eine Aneinanderreihung der immer gleichen Abläufe, die einfach zu viel Zeit fressen. Ein Kampfsystem wie hier benötigt flotte Kämpfe, die schnell rum sind. Bei der Masse an Treffern, die eure Gegner teilweise einstecken, wäre ein klassisches Rundensystem deutlich angenehmer. Wobei es auch schon eine große Hilfe wäre, wenn Level Ups und Kampfmechaniken deutlicher funktionieren würden. So sagt euch eine Anzeige plötzlich, dass der Angriffswert eurer Gegner gestiegen ist, sie machen aber nur noch weniger Schaden. Das verstehe, wer will.

Für Level-Ups müsst ihr in den sogenannten Mind-Dungeon. Dort könnt ihr pro 100 Erfahrungspunkte ein Level aufsteigen, bei dem ihr die Wertesteigerungen selbst festlegt. Klingt nach individueller Gestaltung eures Helden, macht aber leider kaum einen Unterschied. Die gesteigerten Werte lassen sich im Kampf so gut wie gar nicht erkennen. Mehr Schaden macht ihr vor allem durch neue Waffen, nicht durch mehr Stärke. Etwas mehr Wirkung der eigenen Levelhöhe hätte die Motivation ebenfalls höher halten können.

Zwar gibt es in den Dungeons keine Zufallskämpfe, so dass ihr Gegnern auf der Karte ausweichen könnt, allerdings entgehen euch so natürlich auch die Erfahrungspunkte. Immerhin tauchen besiegte Gegner nie wieder auf. Das allerdings führt zu dem Problem, dass es in YIIK diverse Monsterhöhlen gibt, die keinerlei Herausforderung bieten, sondern nur zum Grinden eurer Level dienen. So haben wir dann immer wieder Phasen, in denen entweder ewig Story durchgekaut oder ewig repetitiv gekämpft wird. So schön die Ansätze alle auch sein mögen, irgendwann habe ich nur noch entnervt gestöhnt.

Ein Licht am Ende des Tunnels

Ich will natürlich nicht nur auf dem Spiel herumhacken. Es gab Phasen, in denen YIIK mich wirklich hatte. Das lag vor allem an der knalligen Optik und den netten Charakterdesigns. Gerade die Städte und ihre Charaktere inklusive der verstreuten Gesprächsfetzen waren tatsächlich charmant und witzig. Es scheint, als hätte an der Story ein ganz anderer Mensch geschrieben als an diesen kleinen Dialogen. Plötzlich fühlt man sich an den Humor eines Earthbounds erinnert, in dem man auch pure Freude daran hatte, einfach jede Figur in den Städten anzuquatschen. Diesen Ton des Writings hätte YIIK ruhig durchgehend halten können. Da habe ich auch über einige Ruckler hinwegsehen können, die beim Spaziergang durch die Städte auftauchten.

Auch die Musik ist alles andere als schlecht. Passend zur Prämisse des Spiels haben wir neben lockeren Melodien auch sphärische Klänge, mysteriöse Synthiesounds oder gepfiffene und gedudelte Acapella-Tracks. Der Soundtrack trifft dabei den richtigen Mittelwert zwischen weird und eingängig. Eben so, wie das Spiel wahrscheinlich sein sollte. Wenn man mit einem Haufen Menschen umher rennt, die ihre Freizeit auf einem Internetforum über paranormale Aktivitäten verbringt, dann erwartet man auch genau so eine musikalische Kulisse. Manchmal bin ich einfach länger im Mind Dungeon geblieben, um der Musik zu lauschen. Immerhin gab es dort auch keine nervigen, rundenbasierten Kämpfe.

Fazit

Hach, YIIK. Du hättest eine kleine Rollenspielperle zum Jahresbeginn sein können. Nur leider wurden zu viele schöne Ansätze durch verkopftes Gamedesign und zu schwurbeliges Writing verbaut. Wären die Angriffe meiner Charaktere mit etwas mehr Wumms versehen gewesen und die Gegner damit deutlich schneller aus dem Weg geräumt, hätte ich mich wahrscheinlich mit Freuden dieser Masse an Weirdness hingegeben. In der aktuellen Form ist die Kombination aus ewig andauernden, repetitiven Kämpfen und einer abstrusen Geschichte einfach nur ein Haufen Arbeit, den es zu überwinden gilt. Da könnt ihr die 30 Stunden oder mehr, die YIIK von euch fordern würde, besser in andere Spiele stecken.