Yakuza Kiwami – Ab Februar auch für PC erhältlich

Publisher SEGA hat einen offiziellen Erscheinungstermin für die PC-Version des Action-Adventures „Yakuza Kiwami“ bekanntgegeben. Demnach könnt ihr bereits ab Februar auch auf den PC der japanischen Mafia das Fürchten lehren.

Wie die Verantwortlichen von SEGA bekanntgegeben haben, wird das Remake des ersten Ablegers der „Yakuza“-Reihe am 19. Februar 2019 via Steam veröffentlicht. Die PC-Version wird eine native 4K-Auflösung und eine uneingeschränkte Bildrate unterstützen, sofern eure Hardware dies zulässt.

In der Rolle von Kazuma Kiryu müssen die Spieler die Unterwelt des fiktiven japanischen Stadtteils Kamurocho aufmischen. Während der in Ungnade gefallene Drache von Dojima, für den Mord an seinem Familienoberhaupt Sohei Dojima für zehn Jahre ins Gefängnis musste, stieg Kiryus bester Freund Akira Nishikiyama in den Rängen der Organisation die Karriereleiter auf. Als dem Tojo Clan zehn Milliarden Yen entwendet werden, wird Kazuma Kiryu nach seiner Haftentlassung erneut in die Machenschaften der Yakuza hineingezogen.

Hier findet ihr noch einen Accolades Trailer, welcher euch neben Gameplay-Material auch ausgewählte Pressezitate präsentiert: