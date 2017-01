Xbox Scorpio – Deutlich stärker als Xbox One

Die bereits vor geraumer Zeit angekündigte Xbox One Scorpio, eine verbesserte Version der Xbox One, wird rund 4,5 Mal so viel Leistung in euer Wohnzimmer bringen, wie die Xbox One zuvor. Dabei soll die neue Technik-Errungenschaft aus dem Hause Microsoft aber vollständig abwärtskompatibel sein. Dazu setzt der Hersteller auf einen neuen Grafikprozessor von AMD, sowie eine Veränderung der Speicherarchitektur. Das berichtete die Internetseite Digital Foundry, die ihre Informationen angeblich aus erster Hand aus einem Technikdokument bezogen haben soll.

Xbox Scorpio als Leistungswunder

Aus diesem Dokument geht aber auch hervor, dass man Entwickler nicht zwinge, Inhalte einzig und allein für Xbox Scorpio zu entwickeln. Stattdessen gibt es sogar die Voraussetzung, dass Spiele sowohl auf Xbox One als auch auf Xbox Scorpio laufen müssen. Damit gilt für die Entwickler keine 4K-Pflicht.

Weiterhin sollen nun 12GB DDR5 Speicher, statt zuvor 8GB DDR3, sowie einen deutlich größeren L2-Cache in der Xbox Scorpio verbaut werden. Damit nähert man sich auf technischer Ebene deutlich stärker der PlayStation 4 und dem Nachfolgermodell PlayStation 4 Pro. Ebenso wie die PlayStation 4 Pro, wird übrigens auch Xbox Scorpio, ein 4K-Upscaling bieten. Das für den Grafikprozessor aufwendige errechnen von 4K-Inhalten, wird so einfach „hochgezogen“, was eine alternative zum nativen 4K ist.

Great day, Scorpio update w/ team. Played my first games on early Scorpio unit. Games played great, console looked right, proud of the team — Phil Spencer (@XboxP3) 24. Januar 2017

Hier gibt Phil Spencer übrigens bei Twitter an, dass er bereits die ersten Spiele auf der Xbox Scorpio gespielt hat und mit der Arbeit seines Teams sehr zufrieden ist.