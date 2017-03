Xbox – Games with Gold im April

Microsoft hat heute per Twitter die Games with Gold Titel für den April vorgestellt. Der Konsolenhersteller setzt dabei auch diesen Monat auf etwas ältere Triple A und sonstige namhafte Titel. Dabei sind unter anderem Ryse: Son of Rome und Assassin’s Creed. Einen kurzen Eindruck des Lineups könnt Ihr Euch im Video machen. Eine vollständige Liste findet Ihr dagegen etwas weiter unten.

Diese Spiele im April umsonst laden:

Ryse Son:of Rome (Xbox One) 01.04. bis 30.04.

The Walking Dead Season 2 (Xbox One) 16.04. bis 15.05.

Darksiders (Xbox 360) 01.04. bis 15.04.

Assassin’s Creed Revelations (Xbox 360) 16.04. bis 30.04.

Letzte Chance, um die folgenden Titel gratis zu laden: