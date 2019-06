World War Z – Patch 1.05 inkl. kostenlosen „The Undead Sea“-DLC veröffentlicht

Saber Interactive hat seinen erfolgreichen kooperativen Survival-Shooter „World War Z“ mit einem neuen Patch auf die Version 1.05 gehoben. Im Patch enthalten ist auch der erste kostenlose DLC „The Undead Sea“.

Seit dem 16. April 2019 ist der kooperative Survival-Shooter aus dem Hause Saber Interactive auf dem Markt. Nach nur einem Monat nach Verkaufsstart konnten an die 2 Millionen Einheiten abgesetzt werden. So ist es nicht verwunderlich, dass den Entwicklern viel daran liegt den Titel so lange wie nur möglich mit frischem Content am Leben zu halten.

Nun haben die Verantwortlichen mit dem neusten Patch nicht nur einige Fehler ausgemerzt, sondern auch „The Undead Sea“ das erste kostenlose Download-Paket veröffentlicht. Dadurch wird das Abenteuer um drei weitere Missionen, die in der japanischen Hauptstadt Tokio spielen, erweitert. Darüber hinaus bekommen die Spieler es mit einer neuen Zombie-Art zu tun, die den Zombie-Virus mit einer rasanten Geschwindigkeit verbreitet.

Das Update ist knappe 13 Gigabyte schwer und umfasst auch die privaten Lobbies, in denen man mit Freunden oder Bots gegen die Zombies kämpfen kann. Auf dem PC kann man wiederum einen FOV-Slider und eine überarbeitete Benutzeroberfläche erwarten. Mit der überarbeiteten Benutzeröberfläche soll es einfacher werden zu erkennen, auf welchem Schwierigkeitsgrad die Missionen abgeschlossen wurden.