World War Z im Test – Lizenzgurke oder Überraschungshit?

Mit „World War Z“ haben die Entwickler von Saber Interactive einen kooperativen Third-Person-Shooter auf Basis des gleichnamigen Buches von Max Brooks (2006) und eines gleichnamigen Films aus dem Jahr 2013 mit Brad Pitt in der Hauptrolle erschaffen. Im Spiel durchlebt ihr jedoch nicht die Geschichte des Buches oder Films, sondern erlebt einzelne Episoden von Ereignissen rund um einzelne Gruppen von Überlebenden. Dabei schicken euch die Entwickler einmal quer um den Globus herum. So dürft ihr euch in Moskau, New York, Jerusalem und Tokio einem erbitterten Überlebenskampf stellen. Wem der Film bekannt ist, wird wissen, dass es die Zombies aus dem „World War Z“ Universum besonders eilig haben an die Kehlen der Lebenden zu gelangen. Zudem legen die Untoten ein erstaunliches Schwarm-Verhalten an den Tag. Ob es die Entwickler geschafft haben diese Alleinstellungsmerkmale der Lizenz ins Spiel zu bringen und wie es sich im Allgemeinen spielt, verraten wir euch im folgenden Test. „World War Z“ ist seit dem 16. April 2019 für PC (Epic Games Store), Playstation 4 und Xbox One erhältlich.

Left 4 Dead lässt Grüßen

„World War Z“ bedient sich auffällig stark an den bereits bekannten und von vielen Fans gefeierten Spielelementen von Valves kooperativen Zombie-Shooter „Left 4 Dead“. Wie auch in Valves erfolgreichem Shooter übernehmt ihr die Kontrolle über einen von insgesamt vier Charakteren einer Gruppe. Auf den ersten Blick lassen sich die Titel nur im Hinblick der gewählten Perspektive voneinander unterscheiden. Während „Left 4 Dead“ euch das Geschehen aus der Ego-Perspektive erleben lässt, setzt man bei „World War Z“ auf eine Schulterperspektive. Doch bei genauerem Hinsehen erkennt man viele Feinheiten, die „World War Z“ einzigartig machen.

Zum einen wäre da die schier unfassbare Menge an Zombies, die euch zu überrennen versucht. So werden euch bis zu 500 Untote gleichzeitig entgegengeworfen, darunter auch spezielle Untote, wie sie auch bei „Left 4 Dead“ zu finden sind. Zum anderen ist es den Entwickler von Saber Interactive außerordentlich gut gelungen das Schwarm-Verhalten und die Schnelligkeit der Untoten perfekt einzufangen. Wie im Film sprinten die Zombies durch die Areale, stolpern und klettern in Massen über Hindernisse. Spätestens wenn man gezwungen wird einen Bereich zu verteidigen und die Horden aus allen Richtungen wie eine Flutwelle von den Dächern stürzen und sich an Mauern auftürmen, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. So einen Anblick konnte bisher nur der gleichnamige Film bieten.

Spielerisch orientiert man sich wie bereits erwähnt sehr stark an der „Left 4 Dead“-Reihe. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über einen überlebenden und müssen in einer vierer Gruppe eine Mission bewältigen. Die Missionen können entweder allein oder mit bis zu drei anderen Spielern absolviert werden. Praktischerweise setzen die Entwickler auf ein perfekt funktionierendes Drop In Drop Out Verfahren, bei dem die Spieler jederzeit den Part eines KI gesteuerten Charakters übernehmen können. Wird ein Spieler rausgeworfen, weil die Verbindung mal abbricht oder er das Spiel einfach verlässt, dann übernimmt sofort die KI seinen Part. So werdet ihr euch nie in der Situation wiederfinden sich ganz allein den Horden stellen zu müssen.

In jedem einzelnen Level gibt es ein Hauptziel und zahlreiche kleinere Aufgaben zu bewältigen, die jedoch nie zu anspruchsvoll werden. Meistens gilt es hier einen Schalter umzulegen, Kisten an einen bestimmten Punkt zu transportieren und Bereiche zu verteidigen. Dabei gestalten sich die Level größtenteils Schlauchartig mit kleineren Freiheiten. Viel zu erkunden gibt es nicht, stattdessen zeigt euch eine kleine Minimap am oberen Bildschirmrand an, wo es Munitionsnachschub gibt oder Verteidigungsanlagen, wie eine automatische Mini-Gun, Stacheldraht oder Mörser gefunden werden können. Die Verteidigungsanlagen können dann an festgelegten Punkten stationiert werden. Zudem kann man Sprengstoff finden, mit welchem man kleinere Räume freisprengt um an zusätzliche Waffen oder Verteidigungsanlagen zu gelangen.

Wenig Inhalt, viel Motivation

Etwas enttäuschend fällt da der Inhalt des Spiels aus. Zwar können wir insgesamt in den vier Großstädten Moskau, New York, Jerusalem und Tokio ums Überleben kämpfen, doch nach fünf bis sechs Stunden ist unser Abenteuer auch schon vorbei. Jede Stadt splittet sich noch einmal in drei Missionen auf, bis auf Tokio, die bietet bisher nur zwei. Sollten die Entwickler ihr Versprechen halten können, dann wird man zügig weitere kostenlose Inhalte liefern und neue Missionen bereithalten, doch zu Release das Komplettpaket eher dünn.

Haben wir alle Missionen absolviert können wir uns an den höheren Schwierigkeitsstufen versuchen. Insgesamt gibt es bisher fünf Schwierigkeitsstufen, es ist jedoch denkbar, dass noch weitere hinzukommen werden. Zudem haben die Entwickler für jede Großstadt eine passende Gruppe parat, sodass wir auf insgesamt 16 Charaktere treffen. Wer mehr über die jeweilige Figur erfahren möchte muss nur eine Mission mit dieser absolvieren und kann sich unter dem Menüpunkt „Sammlung“ einen Kurzfilm zur Hintergrundgeschichte ansehen. Eine tolle Idee, denn so bekommen die Charaktere Tiefe und die Lieblingsfigur wird möglicherweise von dem ein oder anderen Spieler nicht nur durch Äußerlichkeiten bestimmt.

Für viel Motivation sorgt dagegen das Level Up-System. Während die Charaktere nur unser Aussehen bestimmen, können wir zusätzlich eine von insgesamt sechs Klassen wählen. Jede Klasse kann bis Level 30 hochgezüchtet werden und beschert uns mit jedem Aufstieg neue Fähigkeiten. Darüber hinaus schalten wir auf Level 10, 20 und 30 zusätzliche passive Skills frei. Auch unsere genutzten Waffen Leveln mit uns mit und so schalten wir mit jedem Aufstieg einer Waffe Mods frei, die durch den Einsatz einer Ingame-Währung freigekauft werden kann. Auch für die erspielten neuen Fähigkeiten werden wir zur Kasse gebeten, aber keine Sorge, Mikrotransaktionen sind nicht enthalten. So können wir uns bisher nicht durch den Einsatz von Echtgeld verbessern. Ob diese Option zu einem späteren Zeitpunkt kommt, können wir leider nicht sagen, wir hoffen jedoch darauf, dass die Entwickler bei dem jetzigen System bleiben.

Für jede absolvierte Mission auf dem leichten Schwierigkeitsgrad erhalten wir 150 Credits, womit wir uns bereits eine neue Fähigkeit leisten können, doch auch bei einer Niederlage gehen wir nicht leer aus. Natürlich sind die Belohnungen bei einem Sieg höher, doch somit bleibt der Spielspaß nie auf der Strecke. Im späteren Spielverlauf kosten die Verbesserungen etwas mehr, aber wir erhalten auch mehr Belohnung, wenn wir den Schwierigkeitsgrad erhöhen.

Ist es auf der Schwierigkeit Leicht bis Mittel noch möglich allein mit der KI gegen die Zombie-Horden zu bestehen, werden auf höheren Stufen echte Spieler benötigt. Vor allem dann ist es nötig die unterschiedlichen Klassen zu nutzen und sich gegenseitig zu stärken. Denn neben den schnellen Zombies wurden auch spezielle Arten eingebaut, um den Zusammenhalt des Teams zu gewährleisten. So wird zusätzlich dafür gesorgt, dass keiner vorausläuft und alle Aufgaben im Alleingang bewältigen kann. Mal trefft ihr auf einen „Bullen“ – einen schwer gepanzerten Zombie – der euch packt, gegen den Boden hämmert und nur gestoppt werden kann, wenn ein Team-Mitglied ihn erledigt. Eine andere Art lauert in den Ecken, springt seine Feinde an und zerfleischt sie, auch hier kann man nur durch ein Team-Mitglied gerettet werden. Zudem machen euch kontaminierte Zombies, die bei ihrem Ableben eine giftige Wolke ausströmen und sogenannte „Schreier“, die unentwegt neue Zombies heraufbeschwören, das Leben schwer.

Neben der Koop-Kampagne habt ihr auch die Wahl euch in dem Multiplayer-Modus zu versuchen. In diesem bekämpfen sich klassisch zwei Spieler-Teams, wobei auch die Zombie-Horden integriert sind. So können die Zombies auch gezielt auf das gegnerische Team gehetzt werden, was dem Ganzen einen eigenständigen Touch verleiht.

Fazit

„World War Z“ ist absolut keine Lizenzgurke. Die Entwickler haben es überraschend gut geschafft die Essenz des Films einzufangen. Sowohl das Schwarm-Verhalten als auch die Schnelligkeit der Untoten wurden sehr gut umgesetzt. Das spielerische Grundgerüst eines „Left 4 Dead“ wurde übernommen und durch kleine Feinheiten wie dem Level Up- und Klassen-System erweitert. Zudem hat man sich die Mühe gemacht für jede Großstadt eine eigenständige Gruppe zu erschaffen, anstatt immer nur die gleichen vier Charaktermodelle zu verwenden. Da jeder Charakter zusätzlich auch über eine Hintergrundgeschichte ausgearbeitet wurde, fällt es einem leichter sich mit den jeweiligen Figuren zu identifizieren. Leider fällt der Inhalt noch etwas dünn aus, doch da der Titel bereits für knapp 40 Euro zu haben ist, stimmt das Preis-/Leistungs-Verhältnis. Fans kooperativer Third-Person-Shooter sollten unbedingt einen Blick riskieren und Spieler, die seit Ewigkeiten auf ein „Left 4 Dead 3“ warten ist „World War Z“ ein Pflichtkauf. Selbst nach unzähligen Spielstunden war ich immer noch erstaunt wie gut es aussieht, wenn unzählige Zombies von Dächern stürzen und wie eine Flutwelle über das Areal schwärmen.