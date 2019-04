World War Z – Erster Ausblick auf Mai-Inhalte – Verkaufszahlen bekannt

Saber Interactive hat einen ersten Ausblick auf das geplante Mai-Update für den kooperativen Zombie-Shooter „World War Z“ gegeben.

In einem aktuellen Tweet haben die zuständigen Entwickler von Saber Interactive bekannt gegeben, dass man bereits im Mai ein kostenloses Inhaltsupdate für „World War Z“ veröffentlichen wird. So sollen zwei weitere Missionen hinzugefügt werden, die euch erneut nach Tokio führen. Darüber hinaus wird auch eine neue Zombie-Art hinzugefügt, die den Zombie-Virus sehr schnell verbreitet und sich im Eiltempo neue Wirte sucht. Weitere Details zum Update wurden nicht verraten, jedoch wurden einige Artworks veröffentlicht.

Darüber hinaus haben Saber Interactive und Focus Home Interactive mitgeteilt, dass sich „World War Z“ seit dem Launch am 16. April 2019 weltweit mehr als eine Million Mal verkaufen konnte. Scheinbar hatte der exklusive Deal mit dem Epic Games Store keine negativen Auswirkungen auf die Verkaufszahlen der PC-Version. Zwischenzeitlich konnte der Titel nach der Markteinführung mehr als 70.000 gleichzeitige Spieler auf allen Plattformen erreichen.

„Insgesamt war der Umsatz in den USA und in der EU gleich stark. Wir haben 70.000 Spieler gleichzeitig auf allen Plattformen gehabt, wobei die Verteilung zwischen PC (Epic Games Store), PS4 und Xbox sehr ähnlich war. Was uns überrascht, ist die Tatsache, dass die Verkäufe außerhalb der USA im Epic Store so stark waren, während die USA nur ein Viertel des Umsatzes ausmachten“, so Matthew Karch, CEO von Sabre Interactive.

„World War Z“ ist seit dem 16. April 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Unseren Test zum Titel findet ihr hier.