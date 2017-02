Wootbox – Monatliches Unboxing mit Gewinnspiel

Bezüglich der Wootbox haben wir nun eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Damit wir euch diese noch interessanter machen, stellen wir gleichzeitig ein Gewinnspiel mit auf die Beine.

Seid dabei, beim monatlichen Unboxing der Wootbox

An dieser Stelle könnt ihr euch zukünftig ein Unboxing der neusten Wootbox anschauen. Dabei werden wir in gewohnter Qualität auf die einzelnen Inhalte eingehen und diese im Nachgang mit euch in den Kommentaren besprechen.

Wootbox sagt euch noch nichts? Merchandise Boxen wie Loot Crate oder Marvel Collector Corps gibt es wie Sand am Meer. Wootbox hat es sich dabei auf die Fahne geschrieben speziell für Gamer interessante Inhalte in die Box zu packen und euch einen tollen Preisvorteil zu bescheren. Für einen Preis von unter 30 Euro erhaltet ihr mindestens 60 Euro Warenwert zu einem monatlich wechselndem Thema.

Genau um dieses Thema geht es in unserem monatlichem Gewinnspiel. Erratet ihr das Thema des übernächsten Monats richtig, also im jetzigen Fall das Thema für April, dann dürft ihr euch ein Teil aus der Box aussuchen. Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das Los.

Natürlich ist der Überraschungseffekt eines der größten Argumente für Boxen dieser Art. Es kommt immer einmal vor, dass man auch etwas dabei hat, dass einem vielleicht nicht so gut zusagt und etwas, dass man am liebsten nie wieder hergeben mag. In unserem Unboxing bekommt ihr eine tolle Übersicht und habt die Möglichkeit ohne viel Aufwand etwas zu Gewinnen. Seid also dabei.