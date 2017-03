Wootbox Thema Legend im Next-Gamer Unboxing

Am 25. März haben wir euch unsere Kooperation mit Wootbox angekündigt und euch zur Feier des Tages ein Gewinnspiel auf die Beine gestellt. Nun sind ein paar Tage vergangen, Kooperationspartner gewonnen und aus unserem Versprechen ist ein

Unboxing-Video geworden.

Unsere Wootbox Unboxing Premiere

Dieses Video ist für Next-Gamer nicht weniger als der Einstieg in die Erstellung von Video-Inhalten zu verschiedensten Themen. Dank Wootbox und Canon hatten wir

sowohl die Technik, um das Video zu erstellen, als auch eine tolle Merchandise-Box,

mit deren Innereien wir uns vergnügt haben.

Natürlich haben wir mit unserem ersten Video keinen Anspruch perfekt zu sein. Wir

freuen uns über eure Meinungen und Anmerkungen. Für die Zukunft versuchen wir durch weitere Kooperationen und jede Menge Fleiß unsere Videos noch moderner, professioneller aber mindestens genauso authentisch zu gestalten.

Als technische Grundausstattung sind heute zwei interessante Geräte aus dem Hause Canon bei uns eingetroffen. Mit dem LEGRIA HF G40 haben wir einen Prosumer Camcorder erhalten, der in unserem Video für alle entfernten Aufnahmen verwendet wurde. Die Nahaufnahmen der Box-Inhalte haben wir mit der Kompaktkamera Canon PowerShot G3 X gemacht. Wenn wir ein wenig mehr Zeit mit den Geräten verbracht haben, werden wir sicherlich noch bessere Ergebnisse erzielen. Selbstredend werdet ihr an dieser Stelle außerdem ausführliche Tests zu unserer Technik geboten bekommen. Ein Special zur perfekten Youtube-Grundausstattung ist ebenfalls in Planung. Vergesst auch nicht unser Gewinnspiel um etwas aus der kommenden Crew Box zu Gewinnen. Wie gesagt enthält sie Lizensprodukte aus Big Bang Theory, South Park und One Piece. Bleibt uns also gewogen.

Wie ihr seht, bei Next-Gamer wird in Zukunft einiges anders aber alles besser. Natürlich werdet ihr weiterhin auch alle Artikel schwarz auf weiß lesen können. Wir freuen uns auf eure Meinungen.