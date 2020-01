Wo Sie ein Casino finden, um auf PlayStation zu spielen?

Beides sind beliebte Spiel-Genre: Casino Spiele und Videospiele für Konsolen. Warum nicht beides verbinden? Es gibt eine neue Generation die Casino Spiele auf die Konsolen bringt. Wir werden uns hier mit diesen Spielen beschäftigen, damit Sie genau wissen, worum es geht, wenn Sie die besten Glücksspiele im Casino Stil auf ihrer Playstation 4 spielen.

Der Vorteil beim Spielen von Online Casinos auf einer PS4 besteht darin, dass Sie Ihre Fähigkeiten mit auf dem Gamepad anderen Personen zeigen können, die Sie kennen, über soziale Medien. Auf diese Weise können Sie sowohl Bilder als auch Videos Ihres Casinospiels freigeben und Ihr Spiel live über verschiedene Video-Streaming-Dienste übertragen, bei denen Sie sich anmelden können.

Konsolenspieler, die feststellen, dass auf den Konsolen nicht online gespielt werden kann, schätzen möglicherweise das Online-Browsing, das sie mit dem integrierten Webbrowser auf der PS4 erhalten. Obwohl es auf Playstation keine speziellen Glücksspiel-Apps oder Spiele gibt, können Sie über die Konsole auf Ihre bevorzugte Online-Glücksspiel-Seite zugreifen.

Und sobald Sie angemeldet sind, haben Sie die analogen Steuerelemente und Schaltflächen des Dualshock 4-Gamepads, mit denen Sie sich in den Online Casinos zurechtfinden. Sie können sich also in jedem Online Casino umschauen. Verfolgen Sie sichere und vertrauenswürdige Online Casinos auf casinoallianz.com.

PS4-Besitzer werden froh sein zu wissen, dass die PS5 alle ihre alten Spiele spielen wird. Aber die neue Xbox hat es in sich und verspricht Kompatibilität für alle Xbox-Titel seit dem Original (vorausgesetzt, Sie haben sie noch beibehalten). Sie haben auch alles getan, um sicherzustellen, dass alle aktuellen Xbox One-Peripheriegeräte wie vorhandene Controller und Headsets mit Konsolen der nächsten Generation kompatibel sind.

Spielen in der Cloud

Google hat zwar lautstark seine überzeugenden Pläne für ein „Netflix für Videospiele“ angekündigt, aber Ankündigungen von PlayStation und Xbox in ihren eigenen Video-Gaming-Streaming-Diensten haben den Veteranen unter uns Hoffnung gemacht.

Die noch größere Überraschung ist die Entscheidung der Rivalen, zusammenzuarbeiten und Ressourcen gemeinsam zu nutzen, damit ihre jeweiligen Cloud-Services funktionieren. Die Zusammenarbeit würde die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen wie A.I. und Daten enthalten, um diesen älteren Konsolenherstellern einen Vorsprung zu verschaffen.

Die Zusammenarbeit ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, gegen wen sie antreten. Google hat zwar nicht den Stammbaum für Spiele, verfügt jedoch über die Infrastruktur und das Fachwissen, um das derzeitige Duopol zu stören. Derzeit sind viele Details zu den Cloud-Diensten von PlayStation und Xbox noch nicht bekannt.

Hier eine Übersicht von Casino-Spielen, die für die PS4 verfügbar sind.

Pure Hold’Em

Das Jahr 2015 war ein gutes Jahr für PlayStation-Spiele mit Casino-Themen, einschließlich der Veröffentlichung von Pure Hold’Em von VooFoo Studios. Es ist das erste dedizierte Texas Hold’em-Pokerspiel, das es auf die PS4 geschafft hat, und es simuliert hervorragend ein echtes Casino-Poker-Erlebnis.

Der Hersteller VooFoo hat bei diesem Spiel praktisch an alles gedacht. Spieler können das DualShock4-Touchpad verwenden, um ihre Karten anzuzeigen, Gegner anzusehen und zu lesen, was andere Spieler denken. In dieser Hinsicht ist dieses Spiel viel ausgefeilter als nur das Standard Online Casino-Pokerspiel.

GTA Online: The Diamond Casino & Resort

Grand Theft Auto V (GTA) ist vor fast sechs Jahren zum ersten Mal aufgetaucht, doch dank seiner GTA Online-Komponente sorgt das Spiel für eine längere Beständigkeit auf dem Markt. Rockstar brachte die neueste Erweiterung von GTA Online heraus: The Diamond Casino & Resort.

Der Unterhaltungs- und Wohnkomplex befindet sich am Vinewood Park Drive und bietet viele Aktivitäten, die Sie beschäftigen, wenn Sie die Einzelspieler-Kampagne und andere Multiplayer-Events satt haben. Das Casino-Leben spielt sich hier in vollem Umfang ab, da Sie Ihr Risiko mit Three Card Poker, Black Jack, Roulette oder den ehrwürdigen Spielautomaten eingehen können. Sie können sogar auf Pferderennen wetten, wenn Sie das mögen.

Eine weitere interessante Ergänzung, ist laut Rockstar, das Lucky Wheel. Sie können das Rad einmal am Tag drehen, um Gegenstände wie Sonderrabatte zu gewinnen, die Sie im Spiel verwenden können.

Prominence Poker

Als eine der wenigen Optionen auf Xbox One ist Prominence Poker, ein Pokerspiel, mit dem die Spieler ihre Pokerfähigkeiten unter Beweis stellen können. Ein großartiger Kampf zwischen Ihnen und denen, die aussehen, als kämen sie von der anderen Seite des Gesetzes, zieht Spieler zu Prominence Poker.

Man muss kein Genie sein, um zu verstehen, worum es bei Prominence geht. Das Spiel ist ganz einfach. Es lehnt sich an das Texas No Limit Hold’Em an. Dies ist die einzige Pokervariante, die Sie wählen können, um im Spiel zu spielen. Sie können entweder allein gegen andere Spieler spielen oder online spielen und versuchen, andere Spieler zu übertreffen.

Das Spiel verfügt über ein Auswahlrad, das immer dann verwendet wird, wenn Sie den Einsatzbetrag auswählen möchten.

Red Dead Redemption

Die Handlung von Red Dead Redemption führt Sie durch eine weite Landschaft an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Auf dem Weg treffen, unterstützen und vergießen Sie „Blut“ mit einer fantastischen Besetzung von Nebencharakteren, während „Marston“ versucht, die Dinge richtig zu stellen. Die Charaktere sind mit erstklassigen Dialogen und Sprachausgabe versorgt – alle so gut, um sich als Teil dieser Welt zu fühlen und ganz in das Spiel einzutauchen.

The Four Kings Casino and Slots

Four Kings ist eines der besten Casino- und Automatenspiele auf PS4. Dieses Spiel, das 2015 von Digital Leisure Inc. veröffentlicht wurde, ist ein soziales MMO, das den Spieler in ein unglaublich realistisches Casinoerlebnis eintaucht. Zu Beginn müssen Sie einen personalisierten 3D-Avatar erstellen, der Sie in diesem virtuellen Casino darstellt. Wenn Sie mehr Erfahrung sammeln, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Erscheinungsbild weiter anzupassen.

Das Four Kings Casino and Slots soll ein echtes Vegas Casino simulieren, mit allen Arten von beliebten Casinospielen. Zu den Optionen gehören Black Jack, Texas Hold’em Poker, Roulette, Instant Keno, Bingo, Slots und andere Spiele, die in physischen und Online-Casinos häufig vorkommen. Wie in einem echten Casino können Sie in Ihrem eigenen Tempo spielen, mit anderen Spielern in Kontakt treten und sich in den VIP-Räumen zurechtfinden, in denen die High Roller um hohe Einsätze spielen.