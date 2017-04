WipEout Omega Collection – PS4 Arcade Racer Preview

Und da kommt auch schon die nächste Sammlung! WipEout Omega Collection vereint Features von WipEout HD, HD Fury und WipEout 2048 und verpackt alles in eine schöne Verpackung. Die Vollversion soll dann mit 46 fahrbaren Schiffen, neun Modi und 26 in beiden Richtungen nutzbaren Rennstrecken aufwarten.

WipEout Omega Collection – der F-Zero Ersatz?

Das Spiel läuft butterzart und steuert sich obendrein auch äußerst flüssig. Sanft driften wir durch die Kurven und kämpfen uns stetig an die Spitze. Nicht umsonst existiert WipEout schon seit Generationen. Anzukreiden ist dagegen die von uns gespielte Strecke. Sie war etwas karg und zu sauber. Andere Strecken hätten wahrscheinlich einen besseren Eindruck gemacht. Wenn die endgültige Streckenauswahl stimmt, wie es der Trailer vermittelt, dann könnte uns hier ein toller Arcade Racer erwarten. Ähnlich wie bei Crash Bandicoot bekommen Serienveteranen hier ein schönes Päckchen Nostalgie geschnürt. Ich selbst bin zwar ein Serienneuling was WipEout angeht, aber ein großer Fan von F-Zero. Von der Omega Collection erwarte ich mir persönlich den Fix, den mir Nintendo so kläglich verwehrt. Der Release ist am 7. Juli.

Teilt gerne eure Erinnerungen rund um die WipEout-Serie mit uns. Sicherlich habt ihr selbst Strecken-Favouriten oder ein Raumschiff, das ihr am liebsten über die beeindruckend rasanten Pisten jagt. Wir sind gespannt!