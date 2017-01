Wild – Endlich wieder Lebenszeichen vom Sony-Titel

Endlich gibt es wieder Neuigkeiten zum Spiel Wild! Der Titel der Schöpfer von Beyond Good and Evil, Michel Ancel, kommt endlich wieder mit einem Lebenszeichen zum Survival-Game daher. Zuletzt wurde auf der Paris Game Week 2015 etwas zu diesem Spiel gezeigt. Übrigens: Ancel arbeitet zur Zeit gleichzeitig auch an Beyond Good and Evil 2, ein vermutlich heiß erwarteter Titel innerhalb der Community. Das Team Wild Sheep Studios wurde von Ancel und zwei ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitern, die sich ebenfalls für Rayman verantwortlich zeichnen, gegründet.

Wild endlich wieder mit neuem Lebenszeichen!

Nun hat Ancel einen neuen Screenshot auf Instagram veröffentlicht, zusammen mit dem Versprechen, in Zukunft mehr Screenshots und Infos über das Spiel zu zeigen.

Getting lost in your own game is a great satisfaction . So many landscapes and situations to be discovered . I will try to post regularly some screenshots of the wild . And I promise , I will not spoil the game´s plot ! #ps4 #wild Ein von Michel Ancel (@michelancel) gepostetes Foto am 27. Jan 2017 um 11:55 Uhr



„Sich im eigenen Spiel zu verlieren ist ein großartiges Gefühl. So viele Landschaften und Situationen möchten erförscht werden. Ich werde versuchen, ab jetzt regelmäßiger Screenshots zu posten. Und ich verspreche dass ich nichts zur Geschichte des Spiels verraten werde!“

Auf die Nachfrage, wie die Entwicklung von Wild vorangehe, antwortete Ancel, dass ihm die Kernidee des Spiels so gut gefällt, dass er es möglichst perfekt machen möchte. „Gut Ding will Weile haben“.

In Wild spielt ihr einen Schamanen, der in einer mytischen Urzeit mit jeder Menge Survival-Elementen um sein Leben kämpfen muss. Dabei kann er sich im Spiel in alle möglichen verschiedenen Tiere verwandeln, um sein Überleben einfacher zu gestalten. Der Multiplayer-Modus soll dabei ähnlich gestaltet sein wie beispielsweise in Dark Souls oder Bloodborne. Es wird aber auch möglich sein, das Spiel komplett im Singleplayer zu spielen.