Wii U: Next-Gamer durfte Probespielen!

Nintendo lud zum Post E3-Event ein, damit auch wir in Deutschland die Möglichkeit bekommen, die Wii U ausführlich zu begutachten und natürlich auch zu testen. Next-Gamer war für euch dabei. Hier sind unsere ersten Eindrücke zur Wii U und vor allem deren Spiele.

ZombiU: Schon wieder Zombies?

Wie auch schon in den Trailern zu sehen war, wird in diesem Spiel nicht an Gewaltexzessen gegeizt, so auch bei der anspielbaren Version. Hier fliegen sämtliche Körperteile der Zombies quer über den Bildschirm, das alles mit einer für den gewaltlüsternen Spieler befriedigende Fontäne des roten Lebenssaftes. Wenn auch keine Grafikbombe, läuft das Ganze, egal ob im Single- oder Multiplayer, flüssig und recht ansehnlich auf Nintendos neuer Hardware.

Vor allem eine kreative Spielmechanik macht den Singleplayer sehr interessant: Wenn ihr sterbt, wird eure Figur zum Zombie und ihr erwacht als eine neue Figur. Um eure gesammeltes Zeug wiederzubeschaffen, müsst ihr so nicht das ganze Level neustarten, sondern lediglich euer Zombie-Ich ausfindig machen und umbringen.

Auch der Multiplayer erhält seine eigene kreative Note. So spielt ein Spieler einen Menschen und der Zweite eine Horde Zombies die er via Wii U Gamepad wie in einer Art Strategie-Spiel von der Kartenansicht aus steuert. Auf diese Weise ist auch der altbackene Splitscreen im lokalen Multiplayer Vergangenheit.

Wie beziehungsweise ob der Titel überhaupt in Deutschland erscheint, ist fraglich. Eines ist jedoch klar, ZombiU wird sehr wahrscheinlich der Pflichttitel zum Wii U-Launch sein.

Pikmin 3: Der lang ersehnte Nachfolger des GameCube-Erfolgstitels

Acht Jahre nach erscheinen des zweiten Teils kommt nun endlich die wuselige Erlösung. Obwohl Olimar und seine Pikmin in gewohnt knuddeliger Comicgrafik daherkommen kann die fotorealistische Hintergrundgrafik beeindrucken und macht Pikmin 3 zum optisch bestaussehenden Titels des Post E3-Events.

Da der Titel leider nur mit der Wiimote und dem Nunchuck anzutesten war und das Wii U Gamepad lediglich als externe Übersichtskarte diente, können wir nichts zur Steuerung mit diesem sagen. Die Wiimote-Steuerung ähnelte der „New Play Control!“ der Wii-Version von Pikmin.

