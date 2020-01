Wie man mit Minecraft ein Casino baut

Minecraft ist ein erstaunliches Spiel. Schließlich hat es dieses durchaus ungewöhnliche Spiel geschafft, das Internet mit vielen, vielen neuen Ingenieuren und Baumeistern zu füllen, welche zum Teil wirklich coole und beeindruckende Welten mit Minecraft geschaffen haben. Hierdurch ist eine sehr große Fangemeinde entstanden, welche sich stetig durch Kreativität neu anstachelt und zu neuen Bauwerken anspornt. Dies drückt sich auch in unzähligen Minecraft Videos auf YouTube aus. Allerdings ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das gilt natürlich auch für Minecraft. Somit ist auch hier das Bauen neuer Welten mit viel Übung, Fleiß und Arbeit verbunden. Aber die Mühe kann sich lohnen, vor allem dann, wenn man zum Beispiel ein Casino- und Spielautomaten Projekt in Minecraft umsetzen möchte. Wir zeigen Dir woran du dabei denken solltest.

Wo solltet Du das Casino bauen?

Ok, Minecraft ist riesig. Und obwohl es so groß ist, heißt das noch lange nicht, dass es einfach ist ein Stück Land zum bauen zu finden. Noch schwieriger wird das Ganze, wenn du Dein Casino in einem Bereich bauen willst, der teilweise schon bebaut ist. Vor allem dann, wenn dabei andere Spieler auf irgendeine Art und Weise betroffen sind. Und aus diesem Grund solltest Du den Ort, an dem Du dein Casino errichten willst, sehr sorgfältig auswählen. Auch deshalb, damit du genug Platz zum bauen hast und auch den Außenbereich noch ansprechend gestalten hast. Schließlich sollte das Ganz in einer malerischen Umgebung stehen, was ja quasi eine Art Werbung ist um andere dazu zu bewegen mal einen Blick zu riskieren. Außerdem sollte Du noch genug Platz haben um das Casino in Zukunft eventuell erweitern zu können. Schließlich könnte ja gerade Dein Casino ein Renner werden. In Bezug auf den Baustil und die allgemeine Optik kann man sich idealerweise von realen Casinos oder von Casino Online inspirieren lassen. Durch entsprechende Farben und Designs lässt sich so vielleicht die typische Atmosphäre einfangen.

Die inneren Werte – was ist typisch für ein Casino?

Hast Du dich genug inspirieren lassen? Stehen die Entwürfe? Dann geht es nun daran, das genaue Layout Deines Casinos festzulegen. Wo kommt die Anmeldung hin, wie werden die Slotmaschinen aufgestellt und welche Hinterzimmer für spezielle Poker Turniere und High Roller Games soll es geben. Das sind auch die Dinge mit denen man sich beschäftigt, wenn man ein reales Casino baut und anders sieht es in Minecraft dann auch nicht aus.

Denn in der realen Welt gibt es eine ganze Reihe Studien die sich bereits mit dem perfekten Layout für ein reales Casino, wie sie in Las Vegas zu finden sind, beschäftigt haben. Laut Wired nennt sich das bei Casino Architekten angesagteste Layout “The Playground”. Und diese Bezeichnung passt in Minecraft ja irgendwie besonders gut.

Hier mal ein paar typische Eigenschaften, die ein “Playground” Casino ausmachen:

Der Focus liegt auf der Atmosphäre – Das Innere eines Casinos soll keinesfalls einschüchternd wirken. Vielmehr soll es einladend und angenehm sein. Beim Bauen solltest Du darauf achten, dass es viele kleine Dinge zum ansehen gibt. Der Effekt soll sein, dass sich Besucher nicht wie in einer Spielhölle fühlen. Man soll wohlfühlen aber dennoch daran erinnert werden, dass man hier jederzeit Spaß haben kann.

Man sollte sich einfach zurecht finden können – Früher waren Casinos wie Labyrinthe gebaut. Mittlerweile geht man davon aus, dass der Besucher lieber den Überblick behält und somit jederzeit sehen kann, was alles angeboten wird. Darum werden auch mehr Fenster verbaut, damit die vielen Angebote ins rechte Licht gesetzt werden.

In Las Vegas ist es üblich ein Hotel an ein Casino anzugliedern. Zwar erhöht dies Baukosten und die Zeit bis alles steht. Aber der Gedanke dahinter ist, dass Hotelgäste öfter ein den Spieltisch zurückkehren.

Bei allem was man allerdings baut gilt aber, dass man es nicht übertreiben sollte. Man darf den Besucher also keines Falles mit massenweise Games nahezu erschlagen. Hier gilt ganz einfach: Weniger ist manchmal mehr. Lieber ein paar weniger Slotmaschinen platzieren, aber diese dafür strukturierter aufgestellt.