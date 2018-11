Wie HTML5 das Gaming revolutionierte

Die Welt des Gamings befindet sich in einem stetigen Wandel; neue Technologien und Fortschritte in den Entwicklungen bringen immer wieder Neuerungen mit sich, die das Gaming scheinbar völlig umkrempeln und auf neue Ebenen heben. Früher war das Spielen im Browser und auf dem Mobilgerät noch ein Ding der Unmöglichkeit, durch Flash wurde dies zwar zum Teil ermöglicht, oft aber nur im Zusammenhang mit Frustration aufgrund von Bugs und mangelnder Unterstützung der Technik. Heute sieht das schon anders aus, denn eine Entwicklung auf diesem Gebiet überschattet alle anderen: HTML 5 schafft neue Wege für die Spielekreation im Internet. Schärfere Bilder, flüssigere Grafik, schnelleres Spielen, plattformübergreifende Kompatibilität. 2014 kam HTML5 auf den Markt und schaffte in der Welt der Spiele völlig neue Möglichkeiten und Funktionen.

Die Gaming-Welt entwickelt sich

Besonders in der Welt der Spiele tut sich kontinuierlich viel. Wer hätte früher schon gedacht, dass sich performancestarke Games in hoher Qualität ganz einfach im Browser ohne Download oder gar auf dem Mobilgerät spielen lassen? Heute genießen Browsergames wachsende Beliebtheit, da die Hürde zu spielen durch das Wegfallen des Downloads deutlich gesenkt und die Tür zum Spielen einer breiten Masse an Nutzern eröffnet werden konnte. So lassen sich Gelegenheitsspiele wie Candy Crush Saga und My Free Farm, aber auch anspruchsvolle Strategiespiele wie Siedler und Stormfall ganz einfach ohne Download im Browser spielen. Auch im Online-Casino kann inzwischen ganz einfach im Browser gespielt werden, zudem wird durch die Funktion der Live-Streams, bei denen mit echten Dealern per Stream gespielt werden kann, das Spielerlebnis noch realitätsnäher. Nicht zuletzt hat sich auch die mobile Gamingwelt deutlich entwickelt, so lassen sich zuvor genannte Spiele auch einfach auf dem Smartphone oder Tablet von unterwegs spielen – in hoher Qualität, mit scharfen Bildern, starken Farben und ohne Probleme – etwas das Flash auf dem Mobilgerät nie ermöglichte. Und das alles dank HTML5.

Was ist HTML5?

Die Programmier- und Auszeichnungssprache HTML (Hypertext Markup Language) dient zur Erstellung von Webseiten. HTML4 entstand bereits in den 90er Jahren und wurde über einen langen Zeitraum nicht überarbeitet – bis sich die Anforderungen der Anwender veränderten. 2004 erschien HTML4.01, zehn Jahre später schließlich der revolutionäre Nachfolger HTML5. Während früher Inhalte lediglich dargestellt werden mussten, kommt heute der Interaktion im Internet eine bedeutende Rolle zu: Die Einbindung von Kommentarfunktionen, Verknüpfungen zu sozialen Medien und multimediale Darstellungen können mithilfe von HTML5 ganz ohne Plugins eingebunden werden. Während früher Flash zum Einsatz kam, um multimediale Inhalte darzustellen, können diese nun einfach mit Codes in HTML5 integriert werden. Auch interaktive Elemente, wie ausklappbare Bereiche und dergleichen sind unter HTML5 einfach möglich. Durch die vielen neuen Funktionen sind mit HTLM5 leistungsstarke Spiele für Desktop und Mobilgerät entstanden.

Reibungsloses mobiles Spielen

Eins der Hauptprobleme, das die Entwicklung von HTML5 anfeuerte, war die Inkompatibilität von Flash mit Mobilgeräten. Während Flash auf Androidgeräten eine schlechte Leistung brachte und stets mit Problemen und Bugs behaftet war, weigerte sich Apple, Flash auf iOS-Geräten verfügbar zu machen. Die Gründe lagen auf der Hand: Flash sei PC-orientiert, verbrauche zu viele Ressourcen und sei zu unsicher. Um mit Flash auf dem Mobilgerät spielen zu können, mussten zusätzliche Browser-Apps installiert werden – der Einstieg in das Spiel wurde dadurch deutlich erschwert. Zudem war der hohe Ressourcenverbrauch durch Flash ausschlaggebend für die Entwicklung von HTML5. Spiele laufen auf Flash nicht nur deutlich langsamer, der Akku des Geräts entleert sich darüber hinaus sehr schnell. Nicht zuletzt erfordert Flash scheinbar bei jedem Start ein neues Update, um Sicherheitslücken zu flicken. All das machte das Spielen auf dem mobilen Endgerät mit Flash zu einem langwierigen Prozess. Mithilfe von HTML5 konnten diese Problematiken beiseitegeschafft und schnelleres und reibungsloses Spielen auf dem Mobilgerät ermöglicht werden. Da HTML5 sowohl auf dem Computer als auch auf allen Mobilgeräten läuft, konnten zudem jegliche Barrieren zwischen den beiden Medien gebrochen und der Weg zum plattformübergreifenden Spielen gelegt werden.

Die Welt der Spiele befindet sich in einem stetigen Wandel. Neue Technologien und Entwicklungen beeindrucken immer wieder mit Neuerungen, die das Spielerlebnis auf ein noch besseres Level heben. Lange her sind grafisch schlechte, langsame und stockende Spiele, die auf dem PC nur mit dem Flashplayer und auf dem Mobilgerät meist gar nicht gespielt werden konnten. Mithilfe des revolutionären HTML5 wurde die Entwicklung von flüssigen, schnellen und problemlosen Spielen unter einem Dach zusammengefasst. Durch die vielen Vorteile von HTML5 wurde das Gaming auf dem PC und Mobilgerät förmlich revolutioniert.