Wie die Nintendo Switch den Mobile-Casinomarkt aufmischen könnte

Mobile Casino-Games oder gar ganze Mobile-Casinos sind seit der Revolution des Smartphones ein fester Bestand der Gamingszene für Unterwegs und erfreuen sich einem gesunden und stetigen Wachstum. Mit der Nintendo Switch kommt nun eine Konsole, die den mobilen Aspekt eines Smartphones mit starker Hardware verbindet. Nicht von weit hergeholt scheint da die Überlegung, dass es bald schon Casino Freispiele für Casino-Games der Switch im Nintendo eShop zu finden geben wird.

Technologische Errungenschaften der Slot-Entwickler sollten beflügeln

Gerade mit einem Blick darauf, wie viele neue Möglichkeiten die Slot-Entwickler innerhalb der letzten Jahre ausprobiert haben, wie z.B. ersten Versuchen in der virtuellen Realität, wird klar, dass sich auch einige an die neuen Chancen, die die Switch aufbringt, heranwagen werden. Dabei werden sie sich mit Sicherheit dem Risiko bewusst sein, welches die Vergangenheit von gescheiterten Versuchen des Online-Casinos auf Handhelden, wie z.B. der PS Vita, aufgezeigt hat. Das Hauptproblem damals war der fehlende Mut, Risikos einzugehen und sich an wirkliche Innovation zu wagen. Dieses Problem sollte mit der mittlerweile weit gereiften Erfahrung und dem nie zuvor größer gewesenen Selbstbewusstsein der Szene vom Tisch sein. Trotzdem wird es zunächst kein leichtes sein, erfolgreich auf dem neuen Markt zu landen. Immerhin muss man den potentiellen Spielern, die sich derzeit auf dem Smartphone oder auch vor dem heimischen Computer tummeln, einen Grund geben, auf die neue Plattform umzusteigen. Eine neue Zielgruppe auf der Switch zu erschließen wird eher schwierig.

Die Probleme mit der Switch

Das große Problem aus marktwirtschaftlicher Sicht, was die Switch durchaus mit sich bringt, ist ihre Unberechenbarkeit. Anders als Microsoft und Sony hat Nintendo es nicht wirklich überzeugend geschafft, mit den letzten beiden Konsolen aus ihrem Haus den Stamm der Hardcore-Gamer zu erreichen. Klar, Nintendo-Exklusive Titel haben gezogen und der Wii und der Wii-U großen bis zumindest ausreichenden Erfolg beschert, jedoch meistens nur als Gelegenheitskonsole, die angemacht wird, sobald ein großér Exklusivtitel wie beispielsweise Super Mario Galaxy oder Xenoblade Chronicles erscheint, aber auch nach dessen Beendigung wieder ausgemacht wird. Da es fraglich ist, dass es eine große Schnittmenge zwischen Hardcore-Nintendofans und Besuchern von Online-Casinos gibt, wird es eine wichtige Voraussetzung sein, dass Nintendo mit der Switch wieder eine echte Go-To-Konsole etabliert. Das große Feature der Wechselmöglichkeit zwischen mobilen und stationärem Spielen wird dabei helfen, aber sicherlich alleine nicht ausreichen.

Das Risiko wird noch zu groß sein

Es ist verständlich, dass auf Seiten der Entwickler noch gezögert wird. Bis sich nicht abzeichnet, dass Nintendo es schafft, einen ausreichend großen potentiellen Kundenkreis an die Switch zu binden, werden die Investitionen, die nötig sein werden, um bahnbrechende neue Casino-Games zu entwickeln, nicht getätigt werden. Dies ist verständlich. Jedoch bleibt uns nur zu hoffen, dass man sich für die Geduld entscheidet, anstatt schnell einen uninspirierten Abklatsch eines bereits vorhandenen Casino-Spiels raus zu hauen, der die ganze Luft direkt herauslässt und den Online-Casinos den nächsten Erfolg auf einer mobilen Konsole verhindert. Sollte man diesen Schritt gehen und die Switch sich als geeignet herauskristallisieren, kann man in der digitalen Casinoszene aber damit rechnen, mit Nintendos neuer Konsole bald eine neue Hauptplattform zu haben.