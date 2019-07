Bevor die Online Casinos auf den Markt kamen, kannte fast jeder Mensch, der ab und zu eine Spielhalle oder ein Casino aufsuchte, vermutlich die Mehrzahl der Slots. Die alten Spielautomaten konnten mit ihrer eher begrenzten Technik auch viel weniger Videoslots speichern und darstellen, als moderne PCs. Mittlerweile gibt es allerdings nicht nur eine extrem hohe Auswahl an Online Casinos, sondern auch die Anzahl an Slots von vielen unterschiedlichen Herstellern wächst stetig. Wöchentlich erscheinen zahlreiche neue Onlineslots. Diese verfügen über eine immer weiter verbesserte Spielmechanik, neue Funktionen und moderne Animationen und Sounds. Doch nicht nur die Technik ist aktuell, sondern auch die Thematik, mit der sich die Videoslots befassen. Zeit einen Blick darauf zu werfen, wie aktuelle Film- und Fernseh-Produktionen den Glücksspielmarkt beeinflussen.

Popkultur und Onlineslots

Ein guter Videoslot zeichnet sich nicht nur durch hohe Gewinnchancen und eine einwandfrei funktionierende Technik aus. Er muss auch über eine in sich geschlossene Spielwelt verfügen, die rundum stimmig ist. Der Spieler soll das Gefühl erhalten, in eine andere Welt abzutauchen, in der die Designs, Sounds und Animationen ein homogenes Gesamtbild ergeben. Genau solche eigenen Welten liefern Film- und Fernsehproduktionen und teilweise auch Bücher oder die Musik besonders erfolgreicher Künstler. Allerdings haben es insbesondere Filme und Serien den Spieleherstellern angetan. Das hat dazu geführt, dass die Popkultur sich immer auch in den neusten Onlineslots widerspiegelt. Damit wird ein Weg konsequent fortgesetzt, der je nach Betrachtungsweise schon mit den Spielautomaten-Klassiker Book of Ra begann. Denn wer erkennt in dem berühmt berüchtigten Forscher, der für die riesigen Gewinne sorgt, nicht auch ein wenig Harrison Ford in seiner Paraderolle als Indiana Jones wieder?

Erfolgreich in Film und Fernsehen und erfolgreich als Onlineslot

Die Liste der Filme und Serien, die mit einem eigenen Onlineslot versehen wurden ist lang. Ist eine Produktion weltweit erfolgreich und beliebt, gibt es eine sehr hohe Chance, dass sie nicht nur zusätzlich eine Videospiel-Adaption erhält, sondern auch einen passenden Onlineslot. Das gilt zum Beispiel für die neue Verfilmung von „Planet of the Apes“ oder den HBO-Serienhit „Game of Thrones“. Manchmal sind es aber auch Videospiele selbst, die als Grundlage für einen Slot dienen. Das trifft zum Beispiel auf den neuen Spieleautomaten „Lara Croft“ zu.

Der Vorteil dieser Vorgehensweise für alle Seiten liegt auf der Hand: Die Schöpfer der Filme oder Serien können sich über eine Lizenzgebühr durch die Spielanbieter freuen und die Fans bekommen noch ein bisschen mehr von ihren liebsten Helden und Figuren. Für die Hersteller wird es leichter, eine bereits funktionierende Welt in einen Videoslot zu übertragen, als sich für jeden neuen Slot ein komplett neues Setting auszudenken.

Die Avengers versammeln sich für den Hauptgewinn

Wenn es in den letzten Jahren eine Filmreihe geschafft hat, konsequent erfolgreich zu sein und immer mehr Fans von sich zu überzeugen, dann ist es zweifellos das Filmuniversum von Marvel. Das sogenannte Marvel Cinematic Universe (kurz MCU) begann mit dem ersten Auftritt von Robert Downey jr. als Ironman und wurde danach Stück für Stück um weitere Helden erweitert. Höhepunkt der Filmreihe waren jeweils die vier Avengers-Filme, in denen sich alle Helden versammelten, um es mit einem besonders mächtigen Gegner aufzunehmen.

Der letzte Teil der Avengers-Reihe trug den Namen „Endgame“ und hat das Zeug dazu, der erfolgreichste Film aller Zeiten zu werden. Doch trotz des Namens bedeutet er noch lange nicht das Ende für die Avengers. Denn die berühmtesten Superhelden der Welt haben auch ihren eigenen Videoslot erhalten. Auf https://onlinespielcasino.de gibt es alle Infos zum neuen Slot mit den Marvel-Charakteren rund um Spiderman, Thor und den Hulk. Comicfans kommen hier voll auf ihre Kosten.

Der Glücksspielmarkt wächst und verändert sich

Momentan kommen immer mehr neue Online Casinos auf den Markt und immer mehr neue Videoslots erscheinen. Ein Ende dieses Trends ist noch nicht abzusehen. Solange es Film- und Fernsehproduktionen in die Herzen vieler Fans schaffen, werden sich auch Grundlage für neue Onlineslots sein. Das heißt, dass sie Animationen, Charaktere und und Sounds für neue und moderne Spielautomaten liefern. Der Netflix-Hit Narcos hat beispielsweise erst kürzlich eine eigene Adaption spendiert bekommen. Aber auch Gameshows wie „Wer wird Millionär“ können zum Gegenstand eines Onlineslots werden.

Fan sein und trotzdem vernünftig bleiben

Mit den liebgewonnenen Charakteren um einen lukrativen Gewinn spielen, kann ein großer Spaß sein. Deshalb ist es nur verständlich, dass sich die Videoslots, welche auf berühmten Film- und Fernsehproduktionen beruhen, so großer Beliebtheit erfreuen. Was die Einsätze und die Spieldauer angeht, sollte allerdings auch der größte Fan hier genauso bedächtig und vernünftig vorgehen, wie er es bei jedem anderen Slot auch tun würde. Selbst die größten Filmhelden sind noch lange keine Garantie für einen Gewinn. Sie können den Weg dahin allerdings bedeutend unterhaltsamer gestalten. Genau das ist der Grund, warum die Kombination aus Kino- oder Fernsehmagie und Videoslot so gut funktioniert.