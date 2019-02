Watch Dogs 3 noch in diesem Jahr? Neues Assassins‘ Creed spielt wieder in Italien?

Frische Gerüchte rund um „Watch Dogs 3“ und „Assassin´s Creed“ machen gerade im Netz die Runde. So soll „Watch Dogs 3“ noch 2019 veröffentlicht werden, während das nächste „Assassin´s Creed“ im nächsten Jahr erscheint. Weitere Details zu Setting, Handlung, und Release-Zeitraum findet ihr im Artikel.

Bisher schweigt sich Ubisoft zu den Plänen der neusten Ableger aus der „Watch Dogs“- und „Assassin´s Creed“-Reihe aus, doch dies könnte sich in absehbarer Zeit ändern. Fest steht, dass Ubisoft weitere Pläne für die beiden Reihen verfolgt und bereits bestätigt, dass die „Assassin´s Creed“-Serie in diesem Jahr erneut pausieren wird.

Wie ein Leak nun behauptet, trägt der nächste „Assassin´s Creed“-Teil den Codenamen „Legion“ und soll im nächsten Jahr für die aktuelle wie auch für die nächste Konsolengeneration zeitgleich erscheinen. Den Angaben nach verschlägt es die Meuchler erneut nach Italien, wobei das Ende der Herrschaft von Mark Aurel (161 bis 180 n. Chr.) thematisiert werden soll. Der Titel wird verstärkt auf Rollenspiel-Elemente setzen und erneut die Wahl zwischen einem männlichen und weiblichen Protagonisten bieten.

„Watch Dogs 3“ hingegen soll bereits in diesem Jahr veröffentlicht werden und in London spielen. Auch bei diesem Titel werden die Spieler einen männlichen oder weiblichen Charakter wählen dürfen.

Aber wie plausibel sind die Gerüchte? Dazu äußerte sich Brancheninsider Jason Schreier von Kotaku und zweifelt die Angaben am „Assassin´s Creed“-Teil an, jedoch sollen sich die Ereignisse in „Watch Dogs 3“ tatsächlich in London abspielen.

Nachfolgend wollen wir euch die Angaben des Leaks nicht vorenthalten und präsentieren die Details in einer Übersicht: