Watch Dogs 3 – Nächster Ableger soll „Watch Dogs Legion“ heißen und in London spielen

Laut einem hartnäckigen Gerücht soll Ubisoft im Rahmen der E3 2019 den nächsten Ableger der „Watch Dogs“-Reihe enthüllen. Amazon UK schürt nun mit einem versehentlichen Leak das Feuer.

Amazon UK hat etwas vorschnell das noch unangekündigte Action-Adventure namens „Watch Dogs Legion“ in die eigene Datenbank aufgenommen. Diese sind mittlerweile wieder gelöscht, doch das Internet vergisst nicht. So lieferte der Eintrag neue Details zum nächsten „Watch Dogs“-Ableger.

„Watch Dogs Legion“ soll in der Zukunft angesiedelt sein, wo die Spieler eine dystopische Welt in einem Post-Brexit-London erleben können. Zudem soll man jederzeit in die Rolle eines beliebigen NPCs schlüpfen können. Weitere interessante Einzelheiten lieferte folgende Spielbeschreibung auf Amazon UK:

„Watch_Dogs Legion ist in einer dystopischen Version Londons in der nahen Zukunft angesiedelt. Es ist eine Post-Brexit-Welt, in der sich die Gesellschaft, die Politik und die Technologie verändert haben und sich das Schicksal Londons gewandelt hat. London ist eine der ikonischsten Städte der Welt und hatte seit Jahrhunderten einen massiven Einfluss auf die gesamte westliche Kultur … London macht für Watch_Dogs absolut Sinn, da die Stadt eine der höchsten Überwachungsstufen der Welt hat, wodurch es zum perfekten Spielplatz wird.

Spielt als irgendjemand. Jeder Mensch, den ihr in der offenen Welt trefft, hat ein komplettes Set an Animationen, eine Synchronstimme, Charakterzüge und eine Optik, die von Gameplay-Systemen generiert und geführt werden.“

Ob das Gerücht sich bewahrheitet erfahren wir spätestens am kommenden Montag, den 10. Juni 2019 ab 22 Uhr im Rahmen der Ubisoft-Pressekonferenz.