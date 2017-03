Was bringt dir ein Gaming Stuhl?

Du wirst in den letzten Monaten einige Male von Gaming Stühlen gehört haben, stimmt’s? Momentan genießen die Gamerstühle einen regelrechten Hype. Was haben wir eigentlich von einem solchen Stuhl? Steckt mehr als nur nette Optik in den Stühlen? Sehen wir uns mal genauer an, inwiefern unser Rücken tatsächlich profitieren kann.

Du kennst das sicher: Du hängst nach einigen Stunden des Zockens in deinem Bürostuhl, drehst und wendest dich, setzt dich alle 10 Minuten anders hin – du bist von deinem Stuhl genervt, weil er auf Dauer nicht bequem ist. Langsam schleichen sich Nacken- und Rückenbeschwerden ein. Ob sich an dieser Stelle ein Gaming Stuhl bezahlt machen würde?

Was du dir unter einem Gamerstuhl vorstellen kannst

Gamerstühle sind den Sitzen aus Luxus-Sportwagen nachempfunden. Die erste bekannte Marke, DXRacer, brachte damals ein paar Modelle auf den Markt, hauptsächlich auf Gamer aus dem Racing-Bereich ausgerichtet. Überraschenderweise fanden diese Stühle aber bei verschiedensten Gamern riesen Anklang – der Hype kam in’s Rollen.

Jedenfalls finden wir typische Eigenschaften eines Sportwagensitzes: Kopfstütze, Lordosenstütze, Seitenwangen rechts und links an Sitz- und Rückenfläche, damit man auch in scharfen Kurven Halt hat.

Hier siehst du einen ProX von AKRacing und einen King von DXRacer – und du siehst die typischen Merkmale. Als Lordosenstütze dienen hier verstellbare Lendenkissen, zusätzlich liegen Nackenkissen bei, die die Halswirbelsäule entlasten sollen. Die beiden kommen schon recht nah an einen echten Sportsitz heran.

Warum es mit einem Gaming Stuhl bequemer wird

Die Optik überzeugt schon mal. Wie sieht’s nun mit der Ergonomie aus? Die wesentlichen Probleme, die unserem Rücken bei längeren Zocksessions belästigen, hängen mit der Überlastung der Muskulatur zusammen. Sitzen wir lange, so verlagert sich die gesamte Belastung auf wenige Muskeln, die irgendwann aufgeben müssen und erschlaffen. Jetzt kommen die Vorzüge eines Gaming Stuhls in’s Spiel.

Konkret helfen Lenden- und Nackenkissen, Übermüdungserscheinungen deiner Muskeln stark zu begrenzen. Das Nackenkissen liegt entsprechend in deinem Nacken und entlastet dort die Muskulatur, die deine Wirbelsäule umgibt.

In diesem Video wird’s nochmal erklärt: Das Lendenkissen schiebst du in deine Lordosengegend. Lordosenstützen sind ebenfalls aus der Automobilindustrie bekannt. Als Lordose bezeichnet man übrigens die bauchwärts-Krümmung deiner Wirbelsäule, also dein Hohlkreuz, um es einfach auszudrücken.

Der Hohlraum deiner Lendenwirbelsäule wird durch das Kissen entlastet und auch hier stellt sich eine Entspannung der Muskulatur ein, die deine Wirbelsäule umgibt. Überbelastungen der unteren Rückenmuskulatur resultieren in der Regel in eine Kyphose (Rundrücken) – eine Fehlhaltung, die man besser vermeiden sollte.

Nicht vorschnell handeln – beraten lassen

Von besonderer Wichtigkeit ist beim Kauf eines Bürostuhls die Eignung in Bezug auf deinen Körper. Der Stuhl sollte zu deinem Körpergewicht und deiner Körpergröße passen. Kaufst du einen Stuhl, der nicht zu deinen Körperproportionen passt, so läufst du Gefahr, ein zu hartes Polster oder unpassend einstellbare Nacken- und Lendenkissen zu erwischen.

Sieh dir doch mal Tjorvens Testberichte auf http://gaming-stuhl.de an – er hat schon viele hoch- und weniger wertige Stühle getestet und bietet auf seiner Website einen Größenberater an – damit du einen Stuhl findest, der auch zu dir passt.