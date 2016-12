Warum waren Videospiele früher schwerer als heute?

Videospiele können in uns einiges zutage fördern. Sei es Spannung, Angst, Trauer oder einfach nur Spaß. Manchmal können Spiele in euch aber blanken Hass verursachen. Nicht auf den Feind oder auf den Tod eures Lieblingscharakters, sondern einfach nur auf das Spiel selbst. Warum ist dieses Spiel so schwer?

Zugegeben, heute sind die Spiele mitunter etwas einfacher als früher, in einigen Spielen von damals starb man ja im Sekundentakt einen Pixeltod, sodass dieser schon beinahe zu einer alltäglichen Angelegenheit wurde.

Ein Beispiel dafür ist Prince of Persia. Ständig sprang man im ersten Ableger der beliebten Reihe in klaffende Abgründe oder direkt in Speerfallen. In den neueren Teilen dagegen wird durch Eingreifen der Prinzessin oder dem Sand der Zeit eben dieses häufige Ableben verhindert. In neuen Spielen verhindern Checkpoints und die Autospeicher-Funktion großen Frust bei den Spielen. Aber warum ist das so? Warum waren Spiele früher schwerer und das Ableben kam schneller als heute?

Die Antwort ist eigentlich ein genialer Schachzug der Spieleentwickler. Wenn man die Zielsetzungen der Spiele einmal vergleicht, wird einem schnell klar, warum man früher noch alle paar Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, einen Pixeltod starb. Heutzutage gehen Spiele zum Festpreis über den Ladentisch. Für rund 60 Euro bekommt man einen frisch erschienenen Konsolentitel im Fachhandel. Dafür will der Spieleentwickler dem Spieler auch einiges bieten. Man soll die Spielwelt möglichst lange gut finden und möglichst lange Zeit in dieser verbringen. Das Ziel dahinter ist, den Spieler möglichst lange gut mit dem Spiel zu beschäftigen, so dass dieser auch die Fortsetzung des Spiels kauft. Der Spieler soll behutsam an die Welt herangeführt werden und soll auch weiterhin Spaß mit ihr haben.

Ebenso sind natürlich auch die Kosten für die Produktion in die Höhe getrieben wurde. Wo früher noch ein einziges Team an einem Toptitel arbeitete, sind heute mehrere Studios bei der Arbeit eingebunden und wollen bezahlt werden. Da man früher mit maximal einer halbe Millionen Verkäufen oder sogar noch weniger gerade mal das eine Team bezahlen konnte, musste eine Lösung her. Die Lösung war das Anpassen der Schwierigkeit und vielen anderen Aspekten des Spiels. So wurde den Massen das Videospielen zugänglicher und war nicht allein den Nerds vorbehalten. Eine größere Masse die Spiele kauft bedeutet mehr Umsatz, man kann die Spiele sogar günstiger machen um so noch mehr Leute anzusprechen.

Ganz anders war es bei den Klassikern, die auf den ersten Heimkonsolen erschienen sind. Diese waren allesamt Portierungen von Spielhallenautomaten. Denn als die Heimkonsolen noch in den Kinderschuhen steckten, war es für fast alle noch ein Muss zur Spielhalle zu gehen, wenn man etwas zocken wollte. Vor allem Kinder verfielen dem Bann der Automaten. Die ersten Titel waren schwer, sehr schwer. Als diese auf den Heimkonsolen erschienen, wurde dem ein oder anderen Spieler vielleicht klar, warum die Spiele so schwer sind. Wenn man in einer Spielhalle verliert, kostet das Geld. Jedes Leben ist bare Münze, das zuvor in den Automaten geworfen wurde. Häufiges Ableben bedeutet also guten Umsatz für die Betreiber und wenn die Umsatz machen und sich freuen, verkaufen auch die Spieleentwickler immer weiter ihre Automaten.

Es stimmt also tatsächlich, dass die Entwickler nach und nach den Schwierigkeitsgrad herunterschrauben. Den Gamern junger Generationen kommt dies aber zugute, denn die müssen sich dann nicht mehr mit einem für sie unspielbaren Schwierigkeitsgrad herumärgern, sondern dürfen lange ihre Runden in virtuellen Welten drehen. Je länger der Gamer heutzutage in der Spielwelt verbleibt, desto profitabler ist das für den Publisher. Dieser veröffentlicht dann kurzerhand DLCs, die sich Spieler kaufen, um ihre eigene Spielwelt weiter am Leben zu erhalten.