Vom arbeitslosen Hobby-Spieleentwickler zum Multimillionär

Auf wen mag diese Überschrift zutreffen? Vermutlich auf einige Entwicklerlegenden, doch zuletzt auf Eric Barone, bestens bekannt als „ConcernedApe“. In einem Interview mit PCGamer verriet er, wie es zum Erfolgshit „Stardew Valley“ kam, dass mittlerweile für quasi jede größere Plattform erhältlich ist und immer noch weiterentwickelt wird, wenn auch nicht mehr primär vom Kopf des Spiels.

Wirklich interessant ist, dass Eric alles am Spiel selbst gemacht hat. Sei es die Grafik im Pixel Art-Look, mit dem er zuvor nie in Berührung kam, das Coding, die Story oder gar Musik. Besonders im Pixel Art müssen „tausend Stunden draufgegangen“ sein, da er sich stetig verbesserte und den Look über vier Jahre Entwicklung dauerhaft veränderte.

Warum wir das Spiel überhaupt heute spielen können, ist dem Umstand zu verdanken, dass er nach seinem Informatik-Studium keinen Job gefunden hat und aufgrund dessen besser werden wollte in der Programmiersprache C#. Wie viele Kids von damals war er Fan von Harvest Moon und bemerkte, dass es wenige Alternativen, speziell am PC von derlei Spielen gab. Also setzte er sich hin, programmierte eine Kopie und lernte so besser im Programmieren zu werden. Vier Jahre später wurde dann genau aus diesem Lernprojekt das vollständige Spiel „Stardew Valley“, dass in all seinen Disziplinen derart perfekt gebalanced wirkt, dass sich selbst Konzerne mit jahrzehnte langer Erfahrung in Wirtschaftssimulationen noch eine Scheibe von diesem Ein-Mann-Projekt abschneiden können.

Stardew Valley – Die beste Simulation 2016

Bis heute hat sich Stardew Valley weit über 1 Millionen Mal auf Steam verkauft. Wobei hier PlayStation Store, Xbox Live & Nintendo eShop Einkäufe nicht mitgezählt sind. Man kann nur vermuten, wie viel Geld Eric Barone damit verdient hat, aber er ist schlicht und ergreifend vom „Tellerwäscher“ zum Multimillionär aufgestiegen. Harte Arbeit über viele Jahre hinweg hat sich für ihn genauso überraschenderweise ausgezahlt wie für die Gamingbranche als solche. Und erneut wurde dem Markt bewiesen, wie stark Indies im Gaming Sektor performen können und mit welcher Gewinnspanne einige von ihnen entwickelt wurden. Kein Wunder, dass 100 Millionen euro teure AAA-Produktionen mit derartigen Erfolgen liebäugeln, die weitaus weniger Risiko erfordern und mit weitaus höheren Gewinnspannen aufwarten.

Und das es funktioniert, beweist Stardew Valley auch bei uns in der Redaktion. Hier ist es ebenso so sehr beliebt, dass es viele Redakteure nicht nur am PC sondern zusätzlich auch noch auf mindestens einer, in einem Fall sogar zwei Konsolen gekauft haben.

Wer also Spaß am Gaming hat und ebenso an das Glück im Universum hofft, gute Ideen hat und talentiert in verschiedenen Disziplinen ist, sollte vielleicht über ein Informatik-Studium oder Spieleentwickler-Studium nachdenken. Wer dagegen jahrelange harte Arbeit gegen noch mehr Glück eintauschen möchte, dem bleibt immer noch multilotto.net und die Chance auf über 100 Millionen Euro über Nacht.

Das neue Spiel von Chucklefish, dem „Unternehmen“ hinter Stardew Valley, ist übrigens auch schon in der Mache und überzeugt in seinem sehr frühen Stadium schon jetzt mit farbenfroher Pixeloptik, die nach Spaß aussieht.

SDV still in testing, no news yet. Thought this sneak peak might tide you over. We’ve learned a lot of lessons from working with Stardew. pic.twitter.com/EcabZ8DGb7 — Tiy (@Tiyuri) 31. August 2017

Verpasse keine wichtige News mehr und folge uns auf Facebook!