Viviette: Haunted House Horror in Pixeloptik

So schwer mir Horrorspiele auch immer fallen mögen, Titel wie Viviette verschlinge ich liebend gerne. Pixeloptik, kurze Spieldauer, charmant-gruselige Atmosphäre. So schaudert es mich, ohne dass ich völlig in Panik versinke. Als ich den Trailer zum Switch-Port für diesen Titel von DYA Games also sah, war für mich klar, dass ich damit einen Abend der Feiertage verbringen werde. Der hat auch ausgereicht, um am Ende die Credits zu sehen. Wieso Viviette also ein guter Zeitvertreib für Horrorfreunde ist und wieso es dabei absolut okay ist, sich mehr als einen Abend Zeit zu nehmen, zeigen euch die folgenden Abschnitte.

Haunted House on Hauntes Island?

Wenn ihr das Spiel startet, dürften erfahrenere Spieler aufstöhnen ob der Masse an Klischees, die bedient werden. Euer Hauptcharakter wacht im Krankenhaus auf und erinnert sich fürs erste an nichts. Die Polizei benötigt aber einen Haufen Informationen, weswegen die Geschichte von Beginn an aufgerollt wird. Und auch hier hören die Klischees nicht auf. Eine Gruppe von Menschen besucht nämlich ein leerstehendes Haus auf einer ansonsten verlassenen Insel. Kurz, bevor sie aber die Rückfahrt antreten können, verschwindet eine Frau der Truppe und der Hauptcharakter nimmt es sich zur Aufgabe, sie zu suchen, damit alle zeitig abreisen können. Das geht natürlich gehörig in die Hose und ihr müsst irgendwie die Nacht in diesem Haus überstehen.

Eure verlorene Freundin findet ihr zwar relativ schnell, doch führt das zu einigen größeren Problemen. Sie scheint wie besessen, möchte das Haus nicht verlassen und stößt euch von sich. Versucht ihr sie dann erneut im Haus zu finden, dauert es nicht lange, bis euch eine wahnsinnige, gespenstisch wirkende Person mit einem Messer verfolgt. Ständig auf der Flucht ist eure Aufgabe nun, irgendwie eure Freundin aus diesem Haus zu bekommen und dafür diverse Rätsel zu knacken und Räume zu erkunden. Genretypisch erschließt sich der Rest der Geschichte dann auch über viele Dokumente, die ihr im Haus finden und lesen könnt, um die Hintergründe dieses Gruselschuppens aufzudecken.

Viviette: Ein Tipp für Kopfnussfreunde

Das schöne an diesen Schockern in Retro-Optik ist oftmals die einfache Bedienbarkeit. Ihr könnt laufen, sprinten, mit eurer Umgebung interagieren, das Inventar öffnen, um Rätsel zu lösen und eure Lampe an und ausschalten. Dabei bleibt Viviette in seinen Optionen immer übersichtlich genug. Einerseits fordert es eure Gehirnzellen und Aufmerksamkeit, andererseits entsteht kein Gefühl der Überforderug. Selbst wenn ihr gerade mal nicht weiter wisst, erschließt sich das Haus erst langsam in seiner vollen Größe, so dass ihr zu Beginn selbst ohne jeglichen Hinweis schnell auf die richtige Spur für die ersten Rätsel kommt.

Das Design eben dieser muss dabei aber gesondert gelobt werden. Obwohl die Rätsel oft zufallsgeneriert sind, die Lösung also nie die selbe ist, sind die Hinweise, wo ihr die Lösung findet, so offensichtlich gestaltet, dass ihr mit etwas Grips kaum verzweifeln könnt. Wenn ihr in Viviette ein Rätsel begutachtet, wird euch sofort klar, dass ihr die nötigen Hinweise zur Lösung irgendwo im Haus gesehen habt. Manchmal ist es dann zwar notwendig, die Strecke dorthin auf sich zu nehmen, doch zahlt sich dies meist auch aus.

Als Beispiel findet ihr im Keller des Hauses ein Schachbrett mit einigen goldenen Figuren drauf. Habt ihr die Räume bis hierhin immer gut inspiziert, dürfte euch sofort ein Regal mit den selben Figuren einfallen. Wenn ihr dann noch abrufen könnt, welche Figuren ihr dort gesehen habt, ist das schon der nötige Hinweis zur Lösung. Und so sind die meisten Rätsel aufgebaut, die euch dann ganz wie in Resident Evil bestimmte Schlüssel für spezifische neue Räume oder aber neue Rätselgegenstände liefern.

Run, Boy, Run!

Neben den Rätseln ist die große Schwierigkeit in Viviette allerdings, überhaupt zu überleben. Im Haus gibt es nur einen einzigen Gegner, der durch die Flure spaziert. Trefft ihr diesen in einem der Zimmer, hilft oftmals nur, eure Lampe auszuschalten. Ohne irgendwelche visuellen Hinweise gilt es dann, aus dem Raum zu schleichen. Brennt eure Lampe, sieht man euch sofort und ihr müsst die Beine in die Hand nehmen. Die messerschwingende Dame, welche euch verfolgt, ist auf geraden Strecken dabei auch schneller als ihr. Erwischt sie euch, müsst ihr wild auf alle Knöpfe hämmern, um sie davonzustoßen. Gelingt euch das nicht, war es das und ihr werdet zum letzten Speicherpunkt zurückgesetzt. Das sind Bücher, die in einigen Räumen zu finden sind. Seid ihr also weit entfernt oder habt schon länger nicht mehr gespeichert, kann eine plötzliche Begegnung mit der Widersacherin einen großen Verlust im Fortschritt bedeuten.

Horrorspiele leben natürlich auch von der Nervosität und der Angst, genau diesen Fortschritt zu verlieren. Dass ihr also nervös und hektisch werdet, wenn ihr verfolgt werdet, ist völlig in Ordnung. Problematisch ist nur, dass sich eure Verfolgerin nur sehr schwer abschütteln lässt. Gerade wenn ihr genau wisst, in welchem Raum ihr ein Rätsel lösen müsst, kann es tierisch nerven, wenn genau dieser Raum gerade von ihr belegt ist. Seid ihr nämlich in den selben vier Wänden, verlässt sie diese einfach nicht. Ihr müsst sie vielmehr aktiv dort weglocken oder bewusst sterben, damit ihre Position resetted wird. Eine Möglichkeit, sich aktiv zu verstecken sowie ein einprogrammiertes Weiterziehen der Gegner wäre hier deutlich angenehmer für den Spielverlauf gewesen.

Nichts ist so, wie es scheint…

Viviette hält euch allerdings mit einem tollen Sounddesign sowie detailverliebter Pixelart am Ball. Neben knarzenden Häusern, erstickten Schreien und Kratzgeräuschen in manchen Zimmern gruselt ihr euch wohlig bei den Streifzügen durch das stockfinstere Haus. Wenn ihr dann nach zu langen Sprints das keuchende Atmen eures Charakters hört und seht, wie sich sein pixeliger Brustkorb hebt und senkt oder der Mund nach Luft schnappt, wollt ihr so schnell nicht aufgeben. Dieses Durchhaltevermögen ist dabei auch nötig. Wenn ihr jedes Rätsel kennt, ist das Spiel in unter einer Stunde zu schaffen. Für den ersten Durchgang könnt ihr allerdings durchaus 3-4 Stunden einplanen. Um euch allerdings nicht die Freude am Rätseln zu nehmen, solltet ihr diese Zeit nicht unbedingt am Stück durchballern.

Mit insgesamt drei unterschiedlichen Enden lohnt es sich eh, etwas mehr Zeit einzuplanen. Ihr könnt nämlich davon ausgehen, bei eurem ersten Durchlauf einen Fehler zu machen, der direkt das beste Ende verbaut. Folgt ihr eurem Drang, alle Möglichkeiten, die das Spiel euch bietet, auszuprobieren, bestraft euch das Spiel damit automatisch. Aber das ist okay. So schafft es das Haus nämlich, auch mit eurem Verstand zu spielen. Die gesammelten Erfahrungen könnt ihr dann in einem zweiten, deutlich kürzeren Durchlauf einsetzen, um das gute Ende zu erlangen. So nervig es auch klingen mag, dass eure Neugier euch so hart bestraft, passt es wunderbar in das von Viviette gesetzte Setting.

Fazit

Für ein oder zwei schaurige Abende ist Viviette perfekt. Ein kleines Spielchen mit netten Gruselelementen, keinen unnötigen Jumpscares, angenehm knackigen Rätseln und einer simplen, aber trotzdem motivierenden Geschichte. Ein paar kleine Elemente im Gameplay hätten das Erlebnis sicherlich abrunden können. Vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden wären einige Frustmomente damit deutlich erträglicher. Die positiven Seiten lassen darüber allerdings hinwegsehen. Wenn ihr Lust auf einen Retro-Mix aus Amnesia und Resident Evil habt, dann ist hier das perfekte Spiel für euch. Und auch, wenn ihr mit dem Horrorgenre sonst wenig anfangen könnt, aber trotzdem interessiert seid, ist Viviette ein sehr guter Einstieg für euch. Von unserer Seite aus gibt es jedenfalls eine klare Empfehlung für dieses kleine Indie-Schätzchen!