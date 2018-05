Venture Kid: Nur Nostalgie oder Retroperle?

Klassische Mega Man Spiele haben eine recht große Fanbase, darunter auch das Team, welches hinter Venture Kid steht. Gutes Leveldesign, neue Waffen nach besiegten Bossen und ein knackiger Schwierigkeitsgrad zeichnen diese Spiele aus. Während zuletzt ein Mighty No. 9 furios daran scheiterte, diese Formel umzusetzen, sind wir gespannt, wie sich das Spiel aus der Snikkabo-Schmiede so macht. Heute, am 3. Mai 2018, erscheint es auf Steam. Ein Switch-Release ist bereits angekündigt, allerdings ohne festen Termin.

Let’s go on an Ad Venture Kid

Die Geschichte ist simpel. Ein böser Professor will im Weltall eine krasse Waffe bauen. Ihr müsst ihn als kleiner Junge Andy davon abhalten. Schließlich seid ihr in der Lage, zu hüpfen und zu schießen. Eine Fähigkeit, die anscheinend sonst niemand in der großen, weiten Welt besitzt. Aber wenn wir ehrlich sind, juckt die Geschichte doch niemanden so wirklich. Mega Man als große, ausgerufene Vorlage hatte sympathischere, erinnerungswürdigere Charaktere. Allerdings liegt dies auch an einer Präsenz über drei Jahrzehnte. Daher möchten wir es Venture Kid nicht negativ auslegen, dass Charaktere und Geschichte einen absolut kalt lassen.

Früher war alles besser?

Der Fokus liegt eben vor allem auf Gameplay und der Nostalgie-Keule. Und das funktioniert auch bestens. Nachdem ihr euch einen von drei Schwierigkeitsgraden ausgesucht habt, fühlt ihr euch sofort heimisch. Euer Hauptcharakter, die Welten und Gegner treffen den Stil des großen Vorbildes sehr gut. Alles ist in einer bunten 8-Bit-Pixeloptik gehalten. Die Umgebung orientiert sich im Gegensatz zum blauen Bomber allerdings an Naturgebieten ohne den bekannten, mechanischen Einschlag. So rennt, hüpft und ballert ihr euch durch Wälder, Wüsten, Schneeberge und Vulkane, meistert Sprungpassagen und fiese Gegnerplatzierungen. Am Ende wartet ein Bosskampf auf euch, welcher nach eurem Erfolg eine neue Waffe als Belohnung bietet. So weit, so bekannt.

Der größte Unterschied ist allerdings, dass ihr in Venture Kid die Level nicht frei auswählen könnt. Euch wird linear vorgegeben, wann ihr in welche Welt kommt. Zwar könnt ihr besuchte Gebiete erneut spielen, um zum Beispiel versteckte Gegenstände zu finden, ansonsten fehlt euch aber das beliebte Taktieren des Genres. Mega Man war vor allem beliebt, weil man immer ein anderes Level wählen konnte. War eines zu schwer, gehe ich in ein anderes, besiege dort den Boss und komme mit neuer Waffe zurück. So konnten Schwachstellen der Robot Master ausgenutzt werden, wenn es anders zu heikel wurde. Bei Venture Kid machen die Spezialwaffen so kaum einen Unterschied. Manche sind universell nützlich, andere haben wir komplett ignoriert. Ein Herumprobieren, um Schwachstellen zu finden, bleibt allerdings aus. Und das ist wirklich schade.

More of the same!

Diese Designentscheidung führt dazu, dass es Venture Kid sehr an möglicher Spieltiefe fehlt. Ihr düst durch die Level und perfektioniert einfach eure Handlungen, anstatt auch mal kreativ herumzuprobieren. Das bringt euch ein sehr klassisches Spielerlebnis, welches aber bei der ansonsten riesigen Nähe zum Vorbild sehr ernüchternd wirkt. Und plötzlich fangen Kleinigkeiten an, euch zu nerven. Es fehlt an wirklich knackigen Sprungpassagen und der Aufbau der Level wirkt oftmals recht eintönig und durchschaubar. Vereinzelte Alleinstellungsmerkmale wie eine Lorenfahrt gehen dadurch komplett unter.

Oftmals stellen euch nur die Bosse vor eine Herausforderung. Düst ihr also durch ein wenig aufregendes, aber langes Level und scheitert dann mehrmals am Boss, ist die Freude nicht gerade riesig, das gesamte Level erneut zu spielen. Eine kleine Motivation bieten hier allerdings die Achievements, die allesamt ein angenehmes Maß an Herausforderung bieten. So stellen sich euch ein paar Aufgaben, die die eventuell nötige Abwechslung liefern können, ohne in Frustration auszuarten. Ansonsten seid ihr in weniger als zwei Stunden durch das Spiel geflitzt und habt nichts mehr zu tun.

Fazit

Venture Kid ist ein charmantes, kleines Spiel für zwischendurch. Vor allem, wenn ihr Freunde der alten NES-Klassiker nach ähnlichem Prinzip seid. Leider sind die stilistischen Ähnlichkeiten zu den damaligen Spielen so offensichtlich, dass ein Vergleich unumgänglich bleibt. Und da würden wir euch jederzeit die alten Klassiker wie die komplette Mega Man Classic-Reihe ans Herz legen, anstatt euch an Venture Kid zu probieren. Selbst, wenn ihr die alten Spiele schon zu genüge gespielt habt, fehlt es hier an nötigem, frischen Wind. Die anfallenden 10€ sollten daher wirklich gut überlegt sein. Schaut euch also ruhig einen Trailer oder die Bilder unseres Artikels genau an. Sollten diese euch zusagen, versucht ruhig euer Glück. Denn trotz der genannten Makel spielt sich Venture Kid flüssig und sauber. Eine gewisse Zeit werdet ihr dann also sicher euer Vergnügen finden.