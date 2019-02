Vampire The Masquerade – Wird bald ein neuer Ableger enthüllt?

Laut aktuellen Hinweisen und Gerüchten könnte Paradox Interactive in wenigen Wochen ein neues „Vampire: The Masquerade“ Spiel ankündigen.

Bereits 2015 sicherte sich das Unternehmen Paradox Interactive die Rechte an der „Vampire: The Masquerade“-Reihe und bekundete bereits ein Interesse neue Spiele aus dem düsteren Universum entwickeln zu lassen. Vor einigen Wochen veröffentlichte das Unternehmen eine Dating-App namens Tender. Da man sich für die Benutzung der App mit einem Paradox-Konto anmelden muss, wurde schnell deutlich, dass es sich bei Tender um ein Alternate-Reality-Game handeln muss. Zudem wird in der vermeintlichen Dating-App unter anderem die Blutgruppe der Nutzer angefragt, was schnell mit der Thematik der Vampire in Verbindung gebracht wurde.

Darüber hinaus wurde eine E-Mail eines Tender-Mitarbeiters entdeckt, die von Malcolm Chandler, dem fiktiven Geschäftsführer des Unternehmens stammt. In dieser wird angedeutet, dass weitere Informationen im Rahmen der GDC 2019 in San Francisco enthüllt werden

So werden am 21. März 2019 300 Tender-Nutzer aus der ganzen Welt an einer privaten Party in San Francisco teilnehmen. Im Rahmen der Party soll die größte Ankündigung der Tender-Geschichte erfolgen. Zufälligerweise wird die Game Developers Conference vom 18. bis zum 22. März 2019 stattfinden, womit eine Enthüllung eines neuen Titels quasi als bestätigt gilt. Alle interessierten Spieler haben die Möglichkeit live dabei zu sein und die Enthüllung via Twitch mit zu verfolgen.