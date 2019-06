VA-11 Hall-A: Barkeeper-Simulation im Test

Inmitten der venezuelischen Krise hat das kleine Studio Sukeban Games das selbsternannte „cyberpunk bartender action“-game VA-11 Hall-A entwickelt und veröffentlicht. Die Geschichte hinter diesem Spiel wurde wunderbar in der WASD-Ausgabe Nr. 14 aufgerollt. So konnten die Entwickler dank ihres Spiels und dem damit einhergehenden Erfolg auf dem PC dem finanziellen Ruin entgehen. Inwiefern dieser Titel allerdings mehr zu bieten hat als eine schöne Hintergrundgeschichte, haben wir mit der Switch-Version für euch herausgefunden.

Auf zur Nachtschicht!

Jill ist Barkeeperin in Glitch City, einer dystopischen Megametropole in einer Welt, die hauptsächlich von Konzernen statt von Regierungen angeleitet wird. Angestellt in einer Bar namens VA-11 Hall-A (Valhalla ausgesprochen) versucht sie, mit ihrem Stundenlohn und den Trinkgeldern ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Unbezahlte Stromrechnungen, Stress und ein möglicher Rauswurf sorgen für den nötigen Druck, gut mit dem Einkommen hauszuhalten. Einzig die zahlreichen Dialoge mit befreundeten Charakteren und neuen Gästen der Bar sorgen für wohltuende Ablenkung.

Zumindest ist das Fall, solange die Gäste nicht unangenehm aufdringlich werden oder einfach nur komische Vögel sind, die in eurer kleinen Kneipe landen. Manchmal würde Jill sicherlich auf eine Bedienung verzichten. Doch da selbst die Bar vor einer Schließung steht, muss sie wohl oder übel diese Situationen durchstehen. Zum Glück ist ihre Chefin rabiat und konsequent genug, aufkommende Probleme kurzerhand und schnellstmöglich zu lösen.

Geschüttelt, nicht gerührt!

VA-11 Hall-A ist eine Visual Novel im Pixel-Look. Die meiste Zeit steht ihr hinter eurer Theke, stellt die Playlist des Tages auf eurer Jukebox zusammen und wartet, bis die ersten Gäste vor euch auftauchen. In den Dialogen mit diesen äußern sie immer mehr oder weniger konkrete Wünsche, was sie trinken möchten. Nun müsst ihr aus fünf verschiedenen Chemikalien die richtige Zusammensetzung mischen, um eure Gäste zu ihrer Zufriedenheit zu bedienen.

Als Hilfe dient dabei euer Rezept-Buch, in dem jedes Getränk genau beschrieben steht. Macht ihr Fehler, wirkt sich das auf eure Endabrechnung des Tages aus. Das verdiente Geld könnt ihr dann in kleine Deko-Artikel für eure Wohnung stecken, um Jill bei Laune zu halten. Sonst verliert sie nämlich ihre dringend notwendige Konzentration, wodurch sie die Bestellungen der Kunden sofort vergisst, was das Spiel einiges kniffliger macht. Kauft ihr aber zu viel, reicht das Geld nicht für die nötigen Rechnungen.

Die Spielmechaniken in VA-11 Hall-A sind typisch für Visual Novels also sehr simpel gehalten. Und trotzdem benötigen sie genau das richtige Maß an Aufmerksamkeit und bieten den nötigen Flow im Ablauf, der euch am Ball hält. Das Mixen der Getränke macht Laune und ihr freut euch, wenn ihr einen weiteren, kleinen Gegenstand in eure Wohnung setzen könnt. Allzu große Schwierigkeiten bereitet das Spiel euch dabei nie. Sofern ihr bedacht und aufmerksam der Geschichte folgt, sind nur wenige Bestellungen wirklich problematisch zu lösen.

VA-11 Hall-A: Menschen, Bilder, Emotionen!

Einen großen Plot, der über allem steht, gibt es eigentlich nicht. Jills Privatleben und ihre Vergangenheit werden im Laufe der Zeit zwar immer transparenter, der eigentliche Fokus in VA-11 Hall-A liegt aber vor allem auf den illustren Figuren, die euch begegnen. Es ist erstaunlich, wie viel ihr im Endeffekt über diese große Anzahl an Pixelfiguren erfahrt. Sie wachsen euch ans Herz oder gehen euch gehörig auf die Nerven. Die Dialoge gehen dabei in alle möglichen Richtungen. Arbeit, Krieg, Sexualität, künstliche Intelligenz. So gehören zum Beispiel ein Attentäter und ein Sexroboter sowie eine Hackerin zu euren Stammkunden.

Das großartige an VA-11 Hall-A ist wohl, dass all diese noch so skurril anmutenden Charaktere absolut authentisch wirken. So fantastisch die Welt rund um Glitch City und ihre Kneipe auch sein mag, so abgedreht die Szenarien sind, die Charaktere wirken nie fehl am Platz. Jeder Dialog ist nachvollziehbar. Dieses kleine Spiel schafft es, Identifikationspunkte mit den einzelnen Figuren zu schaffen und Neugierde zu wecken. Wer kommt als nächstes auf ein Getränk? Gebt ihr ihnen große oder kleine Getränke? Wie viel Alkohol packt ihr in die Drinks? Und wie wirkt sich das auf die Dialoge aus? Es dauert nicht lange und ihr seid mittendrin in diesem kleinen Mikrokosmos einer großen Gesellschaft und denkt euch oftmals „Eine Schicht spiele ich noch!“

Fazit

Ihr merkt also, wir sind nicht überrascht darüber, wie gut dieses Spiel vielerorts angekommen ist. Denn auch wir sind hellauf begeistert. Das simple Gameplay hält euch am Ball und motiviert euch soweit, dass ihr keine Fehler machen wollt. Schließlich mögt ihr den Großteil eurer Kunden und versucht, ihnen ihre Wünsche so gut es geht zu erfüllen. Die gesamte Spielzeit über habe ich mich nie gelangweilt und konnte immer wieder für ein paar Schichten in diese Welt eintauchen. So war ich sogar ein kleines bisschen traurig, als die Credits liefen und ich mich so von den Charakteren verabschieden musste.Wenn ihr also kein Problem mit sehr textlastigen Spielen habt, solltet ihr selbst als Neulinge im Visual Novel Bereich einen Blick auf VA-11 Hall-A werfen. Es lohnt sich!