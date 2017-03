Uncharted: The Lost Legacy – Aus diesem Grund ist es eine Stand-Alone Expansion

Auch wenn es auf den ersten Bick nicht direkt klar war, handelt es sich bei Uncharted: The Lost Legacy um eine eigenständige Erweiterung. Mit der Unklarheit waren die Fans scheinbar nicht alleine, denn auch bei Naughty Dog änderten sich die Pläne. Wie die Kollegen von Gameinformer berichten, war der Titel zunächst als DLC für Uncharted 4 gedacht. Diese Information dürfte fürs Erste nicht sonderlich überraschend sein. Wieso sich das Team letztlich umentschieden hat und welche Ideen ebenfalls zur Debatte standen, ist dagegen deutlich interessanter.

Vom DLC zum ganzen Spiel

Zu Beginn dachte Naughty Dog, dass die Erweiterung in etwa die selbe Größe, wie der DLC Left Behind für The Last of Us haben würde. Sobald allerdings erste Ideen für die Story entworfen wurden, wurde klar, dass das Spiel groß werden muss. Game Director Kurt Margenau erklärt den Gedankengang wie folgt:

Als wir begannen Ideen für die Story zu suchen, wurde klar, dass mit den neuen Charakteren und Uncharted’s Genre das Spiel einfach groß werden musste. Für die Gameplay Ideen, die wir erforschen wollten, brauchte das Spiel mehr Platz zum Atmen.

Zwischendurch wurde auch überlegt, die Erweiterung zu einem vollwertigem Unchartd 5 zu machen, aber mit der Entwicklung von The Last of Us Part II war der Entwickler bereits zu beschäftigt.

Mit wem ersetzt man einen Nathan Drake?

Was der Entscheidung ebenfalls geholfen hat, war die neue Auswahl der Protagonisten, sowie die verbundene Unabhängigkeit in der Story.

Wir hatten die Möglichkeit, etwas komplett eigenständiges zu machen. Nicht so wie bei „Left Behind“, was sich wie der fehlende Teil der Story von „The Last of Us“ angefühlt hat. Das hier ist etwas komplett unabhängiges und dennoch im gleichen Universum mit den gleichen Charakteren, deren neue Beziehungen wir erforschen können.

Auch die Wahl des Protagonisten stand nicht von Beginn an fest. Serienveteran Sully war zum Start der Entwicklung der Favorit. Da man das Spiel auf Grund von Sully’s Alters in der Vergangenheit ansetzen müsste, wurde dieser Plan letztendlich verworfen. Auch Cassie (deren Rolle in der Serie ich hier auf Grund von möglichen Spoilern nicht erklären möchte) war eine Option. Letztlich einigte man sich auf Chloe.

Uncharted: The Lost Legacy wird im Laufe des Jahres erscheinen, ein genaues Datum ist leider noch nicht bekannt.