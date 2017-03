Uncharted: The Lost Legacy – Neue Charaktere gesichtet

Uncharted: The Lost Legacy ist die heiß erwartete Stand-Alone-Erweiterung zu Uncharted 4. Nicht zuletzt mit der Serie rund um den charismatischen Schatzsucher Nathan Drake hat Naughty Dog bewiesen, dass man die eigenen Titel beinahe ungesehen kaufen kann. Ein Vertrauen, welches das Entwicklerstudio, welches auch an The Last of Us Part 2 arbeitet, bislang nicht ausgenutzt hat.

Naughty Dog bringt Spiele fertig auf den Markt. Das ist heutzutage bereits ein Lichtblick am Gaming-Horizont. So ist es auch nicht verwunderlich, dass wir selbst jetzt noch keinen Release-Termin für Uncharted: The Lost Legacy und bis auf den Ankündigungstrailer noch nicht viel zum Spiel gesehen haben. Bei den Kollegen von Game Informer gibt es exklusive Artworks zur Umgebung. Wir konnten zusätzlich noch Bilder zu drei Charakteren des Spiels ausfindig machen können.

Uncharted: The Lost Legacy – Frauen an die Macht

Eine Sache, die bereits beim Ankündigungs-Trailer aufgefallen ist, ist die Begebenheit, dass Frauenpower in der Uncharted 4-Erweiterung groß geschrieben wird. So werden wir ein Wiedersehen mit Chloe Frazer und Nadine Ross feiern. Ein Charakter, den wir bislang jedoch noch nicht zu Gesicht bekommen haben, ist unser Gegenspieler Asav.



Ein Release in diesem Jahr gilt allerdings als sicher. So ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir weitere Bilder und Informationen zum Titel für euch in Erfahrung bringen können. Wir freuen uns riesig auf die Erweiterung und sind gespannt, ob uns auch die neue Story überzeugen kann.