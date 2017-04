Unboxing – Die April Wootbox im Unboxing

Neuer Monat, neues Unboxing – wir haben uns die aktuelle Wootbox mit dem Thema Crew in aller Ruhe angeschaut und lassen euch daran teilhaben. Das Thema Crew gab so einiges her. Getreu nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ haben sich bereits unzählige Helden, Bösewichte und andere zusammengeschlossen.

Unboxing – Erfahrt was sich hinter dem Thema Crew verbirgt!

Allein der moderne Kino-Alltag wird von Crews wie den Adrenalin-Junkies von Fast 8, den Dinozord-Herrchen von Power Rangers oder anderen Gruppierungen wie den Avengers und der Justice-League dominiert. Manche Crews wie die Expedibles setzen auf Härte und kriminelle Teams wie Ocean’s Eleven auf einen guten Plan. Wir sind uns sicher, dass sich jeder von euch schon mindestens eine Crew überlegt hat, der er sich verbunden fühlt. Unter dem Strich also ein tolles Thema für eine Merchandising-Box wie die Wootbox.

Im Vorfeld war bekannt, dass Lizenzprodukte von South Park, Big Bang Theory und One Piece enthalten sind. Im Nachhinein können wir sagen, dass wir nicht enttäuscht sind und wir die Box noch besser fanden als die des Monats März. Nächsten Monat widmet sich die Wootbox dem Thema Heroine. Wir erwarten also knallharte Frauenpower. Alle Österreicher unter euch sollten nicht vergessen, dass die Wootbox jetzt auch für euch erhältlich ist.

Nun bleibt uns nur noch euch bis zum kommenden Unboxing eine gute Zeit zu wünschen. Teilt uns unbedingt mit, was ihr von den Inhalten haltet.