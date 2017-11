Unbox: Newbie’s Adventure – eine Packung Spaß?

Unbox: Newbie’s Adventure springt auf den Zug eines Genre-Revivals auf. Seit einigen Monaten ist der 3D-Platformer nämlich wieder zurück auf der Bildfläche erschienen und hat einige interessante bis sehr gute Spiele im petto gehabt. Prospect Games und Merge Games bringen nun also ebenfalls einen Titel heraus, den ihr für fast 30€ auf der Switch spielen könnt. Bereits letztes Jahr konntet ihr euch das Spiel für ca. 20€ über Steam anschaffen, vor ein paar Wochen kam es zum selben Preis auf der PS 4 raus. Warum das Spiel auf der Switch als Downloadtitel nun 10€ mehr kostet, sei mal dahingestellt. Die Preispolitik könnte sicherlich geschickter sein. Ob es sich aber generell lohnt, haben wir auf Nintendos Konsole ausprobiert.

Anregungen für DHL

Ich stelle mir gerne vor, wie das Team von Prospect Games im ersten Meeting saß und Ideen für ein neues Spiel sammelte. „3D-Platformer, das ist jetzt wieder der heiße Scheiß! So was brauchen wir auch!“ – „Aber was nehmen wir denn als spielbare Figur? Mittlerweile sind doch alle putzigen Tiere abgegrast. Selbst Schlangen gibt es schon!“ – „Wir gehen einen Schritt weiter. Pappkartons! Alle lieben Pappkartons! Die Videos über Pappkartons mit Katzen gehen durch die Decke!“ – „Sehr gute Idee, so machen wir das!“ und schon war das Konzept geboren.

Jetzt mal im Ernst, die in ‚Unbox: Newbie’s Adventure‘ erzählte Geschichte ist wirklich völlig absurd. Ein Versandunternehmen steht kurz vor dem Ruin und hat intelligente Kartons entwickelt, die in der Lage sind, die Ware selbstständig zu liefern. Ihr spielt nun Newbie, der anscheinend die letzte Hoffnung ist, das Unternehmen zu retten. Warum nur ihr das schaffen könnt und nicht auch eine der massig anderen Kartons, denen ihr immer wieder begegnet, erschließt sich mir nicht ganz. Auf jeden Fall müsst ihr nun massenhaft Collectibles sammeln und die Paketwelt vor einer bösen Organisation retten. Einige Pakete haben sich nämlich vom großen Unternehmen gelöst und verursachen nun einiges an Chaos.

„Vorsicht! Zerbrechlich!“ war einmal…

Drei große Welten könnt ihr nun recht frei erforschen und als Paket durch die Gegend rollen, Gegenstände sammeln und Aufgaben lösen. Neben goldenen Klebebändern und gefangenen Paketen, die ihr befreien könnt, ist euer Hauptziel das Sammeln blauer Briefmarken. Während ihr Bänder und Pakete einfach so verstreut auf den Inseln findet, die ihr bereist, müsst ihr für die Briefmarken diverse Aufgaben erledigen. Das kann entweder ein versteckter Schalter sein, den ihr einfach finden müsst, spontan auftauchende Knobeleien oder ihr sprecht Pakete in der Welt an, die euch einen konkreten Auftrag geben. Diese beinhalten dann, dass ihr entweder ein Rennen bestreiten müsst, Gegenstände einsammelt, Hüpfpassagen meistert oder Gegner ausschaltet.

Das Grundkonzept ist also soweit recht klassisch. Ab einer gewissen Anzahl gesammelter Briefmarken könnt ihr euch einem Boss stellen, danach schaltet ihr die nächste Welt frei. Die könnt ihr dann entweder direkt angehen oder ihr versucht erst, die vorherige Insel zu komplettieren. Angenehm ist dabei ein Radar, den ihr einschalten könnt. Damit zeigt ein Pfeil immer in die Richtung eines Sammelobjektes, zu dem ihr dann rollen könnt. Das erspart euch ewiges Suchen, wenn euch zum Beispiel nur noch eine Briefmarke fehlt. Durch eure Fähigkeit des „Auspackens“ könnt ihr dabei auch große Distanzen schnell überbrücken. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, in der Luft erneut zu springen, indem ihr eine Paketschicht abwerft. Das kostet zwar Lebensenergie, die ihr danach wieder einsammeln müsst, ermöglicht euch aber, mehrere Sprünge am Stück durchzuführen. So überquert ihr in kurzer Zeit ganze Ozeane, um eure Suche nach den wertvollen Gegenständen fortzusetzen.

Die Welt als Boxclub

Das Suchen an sich macht schon Laune. Die Gebiete, in denen ihr euch aufhaltet, sind nämlich abwechslungsreich genug, dass ihr eine gute Zeit lang Freude darin finden könnt, diverse Wege auszukundschaften. Nur vereinzelt tauchen Stellen auf, die sich so sehr ähneln, dass Orientierungsprobleme auftreten können. Untermalt wird das Ganze dann von schöner, auf eure Umgebung angepasster Musik. Zwar klingen zum Beispiel die karibischen Klänge der ersten Welt sehr generisch, unterstützen aber trotzdem das fröhliche Flair der Insellandschaft. Ihr werdet hier keine grandiosen Ohrwürmer finden und die Stücke vergessen, sobald ihr das Spiel beendet, doch trotzdem ist jedes Stück auf das jeweilige Level abgestimmt und unterstreicht gut das zu vermittelnde Flair.

Besonders sympathisch sind aber vor allem die unterschiedlichen Pakete, die ihr immer wieder findet. Unbox: Newbie’s Adventure steckt euch in eine Welt, in der es ausnahmslos nur lebendige Pakete gibt. Bauarbeiter-Pakete, die Gebäude hochziehen, kleine Pakete, die fangen spielen und fiese Pakete, die euch mit Raketen abfeuern wollen. Zur Wehr setzen könnt ihr euch entweder, indem ihr Waffenkisten findet, um selber mit Raketen zurückzuschießen oder indem ihr mit einem Knopfdruck eine Rammattacke ausführt.

Ein Care-Paket für längere Zeit?

Durch das Erkunden, kämpfen und interagieren schaltet ihr dann auch neue Kostüme für Newbie frei, so dass ihr euer Paket nach eigenen Vorlieben gestalten könnt. Forschungsdrang wird also belohnt. Quatscht ruhig jedes Paket an, dass euch über den Weg läuft. Solltet ihr die deutsche Sprachausgabe wählen, stoßt ihr dabei auch immer wieder auf eine wirklich grauenhafte Übersetzung, die mich persönlich eher zum Lachen bringen konnte. Da war mal wieder der Google Translator am Werk.

Solltet ihr alle Welten ausgiebig erkundet oder keine Lust mehr darauf haben, gibt es noch einen Mehrspielermodus. Hier können bis zu vier Personen gegeneinander Rennen laufen, um die Wette Gegenstände einsammeln oder sich mit Items aus den Waffenkisten gegenseitig abknallen. Im Splitscreen wird es leider etwas schnell unübersichtlich, so dass vier Spieler definitiv nur am großen Fernseher ihre Freude haben werden. Trotzdem war dieser Modus eine kleine, positive Überraschung für mich und für die ein oder andere spaßige Stunde verantwortlich. Zu erwarten war solche ein Modus nämlich nicht. Ich habe mich dadurch ein bisschen an alte Multiplayerrunden von Conker’s Bad Fur Day erinnert gefühlt, die zu absolut grandiosen Schlachten führen konnten.

Unbox: Newbie’s Adventure – ein Paket mit Tücken

Im Prinzip ist Unbox: Newbie’s Adventure also ein nettes, kleines Spielchen, das viele positive Seiten zu bieten hat. Das verrückte Konzept wurde zur Gänze ausgereizt und macht gerade wegen der Skurrilität großen Spaß. Wäre da nicht die technische Seite, die einem immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Das fällt direkt schon an der Optik auf, die eher nach einem frühen Wii-Spiel aussieht. Immer wieder begegnen euch Clipping-Fehler, es ruckelt ab und an und phasenweise steht ihr heftigstem Kantenflimmern gegenüber.

Könnt ihr darüber hinwegsehen, stellt euch die Steuerung vor das nächste Problem. Unbox: Newbie’s Adventure ist physikbasiert. Die Kisten bewegen sich physikalisch korrekt durch die Welt. Das führt oftmals dazu, dass ihr nur schwer die Kontrolle halten könnt. Sprünge gehen gerne mal zu weit oder nicht hoch genug, weil ihr euch mit einer Ecke verkantet. Dann bleibt ihr plötzlich in einer Ecke hängen und könnt euch nur durch das Auspacken wieder befreien. Da es immer wieder Stellen gibt, an denen hohe Präzision nötig ist, kann es gerade dann sehr frustig werden.

Physik war nie mein Lieblingsfach

Das merkt ihr vor allem, wenn ihr in eines der immer wieder auftauchenden Fahrzeuge hüpft. Ja, eure Kiste kann Fahrzeuge bedienen. Klingt witzig und ist es eigentlich auch, wenn die Steuerung nicht so katastrophal wäre. Ihr könnt im Prinzip nur geradeaus fahren. Lenken funktioniert dadurch, dass ihr die Kamera neu positioniert. Euer Gefährt bewegt sich nämlich immer von der Kamera weg. Abgesehen davon, dass dieses Prinzip wirklich völlig Banane ist, ist die Kamerasteuerung dermaßen sensibel und damit ungenau, dass ihr eher in Wände und von Klippen fahrt, als dass ihr vernünftig eure Runden dreht.

Auch die Bossgegner sind ein schönes Beispiel dafür, dass die Physik der Kisten nicht ausgereift ist. Eure Widersacher verlieren nämlich selber gerne mal die Kontrolle und rollen von einer Plattform. Bei den kleineren Gegnern führt das zu einigen Lachern, da diese wirklich penetrant nerven und euch mit Explosionen durch die Gegend schleudern. Da ist die Schadenfreude groß, wenn sie mit Anlauf ins Wasser kullern. Den Bossgegnern geht damit leider jede Herausforderung flöten. Beim ersten Boss habe ich gefühlt keinen einzigen Treffer mit meinen Rammattacken gelandet. Den Kampf habe ich für mich entschieden, weil er einfach immer von ganz alleine von der Plattform gestürzt ist. Das ist leider mehr als unglücklich.

Fazit

Gameplay und Technik vermasseln Unbox: Newbie’s Adventure also eine wirklich gute Wertung. Die Idee ist wirklich nett und ich hatte definitiv meinen Spaß mit dem Spiel. Doch wenn es mal zu frustigen Momenten kam, hatte ich nie den Eindruck, dass der Fehler allein bei mir zu suchen war. Eine bessere Steuerung, gescheitere Kameraführung und weniger Ruckler und Glitches hätten das Spielerlebnis deutlich aufgewertet. Die aktuell verlangten 30€ auf der Switch sind also definitiv zu viel. Sollte der Preis sinken und ihr braucht Nachschub im Genre der 3D-Platformer, habt ihr hier aber eine sympathische Alternative mit witziger Idee und unterhaltsamem Mehrspielermodus. Seid ihr noch relativ neu in diesem Genre, wartet lieber auf Super Mario oder holt euch Spiele wie Yooka Laylee und A Hat in Time.