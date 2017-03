Ubisoft wirft seine Rabbids in die virtuelle Realität

Virtual Rabbids: The Big Plan lautet Ubisofts VR Titel rund um die verrückten Karnickel für Googles Daydream.

Die verrückten Rabbids treiben bald auf eurem Handy ihr Unwesen

Während des Google Developer Days auf der Game Developers Conference in San Francisco kündigte Ubisoft Montpellier den VR Titel Virtual Rabbids: The Big Plan für dieses Jahr an. Das selbe Team, das auch Raving Rabbids auf die Welt logelassen hat, verhilft den verrückten tanzwütigen Biestern auch zum Sprung in die virtuelle Realität.

Im Spiel werdet ihr von einer geheimen Regierungsbehörde aufgefordert zu verschiedenen Standorten zu reisen, um

von respektlosen Langohren geklaute Ziffern eines Nuklearsicherheitspasswortes zurück zu beschaffen.

Im Rahmen der Vorstellung gab es auch ein wenig Gameplay zu sehen. So findet ihr euch beispielsweise in einem Supermarkt wieder. Dort müsst ihr Gegenstände aus den Regalen nehmen, während euch die quirligen Viecher dabei im Weg stehen.

Ein anderes Mal steht ihr mitten in einem Operationssaal und wartet darauf, dass die Rabbids euch das richtige Werkzeug reichen. Ihr signalisiert euren verrückten Helfern durch Gesten, ob sie euch das richtige Utensil gebracht haben oder nicht.

Bislang hat Ubisoft keinen genauen Release-Termin genannt. Fest steht jedoch, dass das Game noch im Frühjahr für Googles Daydream erscheint.

Hättet ihr Spaß daran eure Zeit mit den virtuellen Ubisoft-Maskottchen zu verbringen und was haltet ihr von älteren Titeln rund um die kleinen QuälgeisterÜ