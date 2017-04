Two Worlds 2 – Neue Erweiterung nach 6 Jahren

Obwohl der Release von Two Worlds 2 fast 6 Jahre her ist, dürfen sich Fans auf zwei neue Erweiterungen freuen. Wie der Publisher TopWare Interactive diese Woche angekündigt hat, wird die erste der beiden Erweiterungun Call of Tenebrae heißen und „schon“ im nächsten Monat erscheinen.

Aus alt mach neu

Der neue DLC wird am 25. Mai erscheinen und wird von einem umfangreichen Update der Spiele-Engine begleitet. Laut der Aussage der Karlsruher Entwickler Reality Pump begann die Entwicklung bereits Anfang 2016. Die Entwicklung dauerte länger als geplant, da das Team begeistert eine weite Reihe von Ideen hatte und das Spiel dadurch größer wurde. Call of Tenebrae wird sowohl als DLC für 9,99 €, als auch als Standalone Erweiterung für 14,99 € erscheinen. Erscheinen wird die Erweiterung für PC, Mac, Linux und Steam OS. Ein weiterer DLC namens Shattered Embrace ist ebenfalls bereits in Entwicklung. Wer beide Titel, sowie zusätzliche Multiplayer Map Packs, Ingame Items und mehr will, kann ebenso einen Season Pass kaufen.

Mehr Two Worlds 2 Content – Besser spät als nie?

Bei den Neuigkeiten stellt sich dennoch die folgende Frage: Wer möchte den DLC haben? Der erste Teil der Two Worlds Reihe wurde im Jahr 2007 veröffentlicht und sollte erst ein Elder Scrolls-Killer werden. Diesem Vorhaben ist der Titel letztlich nie gerecht geworden. Der 2011 erschienene Nachfolger war dagegen eine starke Verbesserung, konnte allerdings nie den Status eines Skyrim oder eines Witchers erreichen. Ob nun 6 Jahre später noch eine Fanbase existiert, welche heiß auf mehr Inhalte ist, bleibt daher etwas fraglich.

Nichtsdestotrotz sind rund 10 Stunden neuer Content für einen Preis von 9,99 € bzw. 14,99 € als Standalone ein guter Deal.Wie zu erwarten ist auch das Basisspiel nach 6 Jahren ziemlich erschwinglich geworden und mit dem Engineupgrade nun auch deutlich ansehnlicher. Wer mit Two Worlds 2 also schon einmal geliebäugelt hat, sollte jetzt zuschlagen. Wir sind gespannt ob der Entwickler die Two Worlds Marke so wieder erfolgreich stärken kann, bevor der dritte Teil erscheint.