Twitch Streaming: Elgato stellt Stream Deck vor

Früher hat man sich neben seine großen Geschwister, oder einen guten Kollegen gesetzt, um beim Zocken zuzuschauen. Heutzutage gibt es das sicherlich auch noch, wer allerdings gerade niemanden vor Ort hat bei dem er zuschauen könnte, der kann via Twitch oder YouTube rund um die Uhr Streamern beim zocken zusehen. Und das Geschäft boomt, viele Millionen Menschen schauen den Streams zu. Und täglich steht ein neuer potenzieller Streamer auf. Die meisten Konsolen bringen eigene Apps mit, mit denen ihr direkt bei Twitch streamen könnt. Wer das ganze Thema allerdings professionell angehen möchte, der kommt um einen zusätzlichen Hardwarekauf nicht drum herum.

Stream Deck für professionellere Streams

Der Hardwarehersteller Elgato hat nun den Stream Deck angekündigt. Elgato ist in erster Linie für die Game Capture Hardware bekannt, mit der ihr direkt Streamen, oder auch nur aufzeichnen können. Stream Deck funktioniert da etwas anders und bietet Streamern die Möglichkeit einen profesionell wirkenden Stream auf die Beine zu stellen. Das Gerät wird mittels USB an einen Rechner, über den dann gestreamt wird, angeschlossen. Mit dem Controller habt ihr dann die Möglichkeit, ganz ohne den Rechner zu benutzen, beispielsweise Bilder, Videos oder Audio-Files in den Stream einzubetten. 15 LCD-Tasten habt ihr zur Verfügung, die ihr mit rund 210 Aktionen belegen könnt.

Erhältlich sein wird das Gerät im Mai für 149,95 Euro. Kaufen könnt ihr das Gerät im Online-, sowie im Elektronikfachhandel. Die dazugehörige Software könnt ihr kostenlos von Elgato.com runterladen. Ihr benötigt dafür allerdings einen Windows 10 PC (64bit) oder einen Mac mit macOS 10.11.

