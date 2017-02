Twitch möchte gestreamte Spiele verkaufen

Twitch ist die größte Streaming-Plattform für Videospiele. Egal ob eSports, Speedrunnig oder einfache Let’s Plays, so fast jedes Spiel ist auf Twitch vertreten. Ab diesem Frühjahr sollen die Zuschauer nun in der Lage sein, die Spiele, die sie sich bei ihrem Lieblingsstreamer ansehen, auch direkt von Twitch zu kaufen. Ein Teil der Einnahmen soll sogar direkt an den Streamer gehen.

Laut Twitch soll es zukünftig einen „Buy-Now“-Button auf der Seite des abgespielten Videos geben, der es dem Zuschauer erlaubt, das gerade gezeigte Spiel sofort zu kaufen. Der jeweilige Streamer erhält 5% der Einnahmen, wenn er am Partnerprogramm teilnimmt. Sollte der Einkauf 4,99$ übersteigen, erhält der Käufer zusätzlich eine Twitch Crate. Das ist eine digitale Überraschungstüte, die spielspezifische Emotes, ein Chat-Abzeichen oder ein paar Bits enthalten kann.

Möglich macht das Ganze natürlich die Übernahme durch Amazon. Der Bezahlvorgang erfolgt auch über euren Amazonaccount. Die Spiele werden über den Twitch Launcher oder andere Launcher wie Uplay heruntergeladen. Eine Liste der Publisher, die Spiele auf Twitch anbieten werden, könnt ihr im FAQ des Blogbeitrags finden.