Twitch – Glücksspiel-Streamer werden eingeschränkt

Twitch ist heutzutage bei Spielern der ganzen Welt in aller Munde. Twitch ist eine Streaming-Plattform speziell für Spieler. Rund um die Uhr können Gamer anderen Gamern dabei zuschauen, wie die neuesten (oder auch ältere Spiele) gezockt werden. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Von normalen Streams, bei denen ein Multiplayer-Spiel gezockt wird, über ganze Playthroughs, in denen die Zuschauer des Streams alle wichtigen Entscheidungen treffen, bis hin zu Spieldurchgängen, bei denen die Kommentare der Spieler selbst das Spiel steuern. So ist es beispielsweise bei Pokemon geschehen, wo die Kommentare mit Anweisungen die Spielfigur gesteuert haben. Natürlich war das zeitweise ein enormes Chaos.

Stream bei Twitch liegt voll im Trend

Auf jeden Fall zeigt es aber, dass Twitch-Streamer enorm kreativ sind und genau wissen, was mit dem Streaming Dienst alles möglich ist. Twitch ist in gewissem Maße das Gegenstück zur Jugendzeit, in der man seinen älteren Geschwistern beim Videospielen zugeschaut hat. Mit Sicherheit jeder von euch kennt das. Spiele, die man selber noch nicht spielen durfte, die man selber nicht spielen wollte oder die man sich einfach nicht kaufen konnte, wurden bei Freunden oder Verwandten angesehen. Mit viel Glück durfte man auch selber einmal mitspielen. Gut, bei Twitch-Streaming fällt das selber mitspielen etwas kürzer aus, dafür gibt es aber nun ein scheinbar unbegrenztes Programm an Spielestreamern. Nahezu jedes Spiel, das erhältlich ist, wurde mit Sicherheit schon auf einen Twitch-Kanal gestreamt. Sei es nun, weil das Spiel so gut ist, oder auch weil es so schlecht ist. Nun hat sich das Ganze aber verschoben, und Jugendliche schauen lieber professionellen Streamern beim Zocken zu. Twitch läuft mittlerweile sogar YouTubern den Rang ab, viele machen entweder beides oder widmen sich eher Twitch. Anders als die Let’s Player bei YouTube können Twitch-Streamer Ihre Inhalte nicht bearbeiten. Sie landen live, so wie sie sind im Internet.

Da ist es nicht wirklich verwunderlich, dass inzwischen auch andere Inhalte auf Twitch gezeigt werden. Mittlerweile gibt es selbst Streamer von Glücksspiel-Inhalten im Internet. Ob man nun die modernsten Spieltische in Online-Casinos, wie livecasino.com zeigt, oder aber dem Glücksspiel ähnliche Inhalte wie zum Beispiel die Lootboxen in Fifa oder Counter Strike Global Offensive. Interessant ist, dass es mittlerweile eine gewisse Sperre für Inhalte aus Glücksspielen gibt. Bei derartigen Videos dürfen maximal 30 Minuten am Stück aus Werbung bestehen. Logisch, mit Twitch erreicht man viele, gerade junge Menschen, die man von seinem Angebot und seinen Pokertischen und ähnlichem überzeugen kann. Da überrascht es nicht, dass potenzielle Werbepartner auf Twitch-Streamer zu gehen. Andererseits überrascht es nicht, dass Twitch versucht derartige Inhalte einzudämmen. Die Frage, ob eine solche Zeitsperre sinnvoll ist, oder ob sich Twitch vielleicht um andere Methoden Gedanken machen sollte bleibt da jedoch im Raum stehen.