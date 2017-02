Troll and I auch für Nintendo Switch

Troll and I war eine der größten Überraschungen der letztjährigen E3. Bis das Action-Adventure jedoch am 24. März hierzulande erscheint, müssen wir uns noch etwas gedulden. Um unser Interesse aufrecht zu halten, hat uns Entwickler Maximum Games einen brandneuen Feature-Trailer spendiert und eine weitere interessante Information ausgespuckt.

Troll and I erscheint im Frühjahr für die Switch

Das von Spiral House entwickelte Troll and I wird nämlich ebenfalls noch im Frühjahr für Nintendos Switch erscheinen. Im beigefügten Video geht das Team auf die Features ein, die Troll und I zu einem besonderen Erlebnis machen sollen.

Unter diesen finden wir auch die Option das gesamte Spiel mit einem Kumpel im alt-bewährten Split-Screen-Modus zu daddeln. Auch für die Nintendo Switch-Version wurde das Coop-Gamplay, dank der Joy-Con-Controller, für zu Hause und Unterwegs bestätigt. Weitere Informationen sowie Bilder zur Switch-Version bleibt man uns aber noch schuldig.

Die Herausforderung besteht in Troll and I daraus die Fähigkeiten des Jägers Otto und seines Begleiters clever zu kombinieren und so der gegnerischen Übermacht Herr zu werden. Menschliche Jäger sind dabei genauso Widersacher wie eine Art von Orks, die auf der Suche nach dem gefürchteten Troll entfesselt wurden. Im Einzelspieler-Modus wechselt ihr nahtlos zwischen der Kontrolle des Trolls und seines vergleichsweise kleinen menschlichen Begleiters Otto hin und her. Es bleibt zu hoffen, dass die KI des Protagonisten, den wir nicht spielen, uns nicht im Stich lässt.

Im Spielverlauf sucht ihr zusätzlich nach heilenden Rohstoffen und Material zum Bau von verschiedenen Waffen. Beides ist für das Überleben des ungleichen Duos von großer Bedeutung.

Ein „ab 16“-Logo hält unsere Befürchtungen, dass der Titel zu jugendlich wird zumindest in Grenzen. Zur weiteren Entwicklung rund um Troll and I halten wir euch auf dem Laufenden.