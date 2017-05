Traumberuf Spieleentwickler: Das ComputerCamp bietet Kurse mit der Unreal Engine an

Mal Hand auf’s Herz: Wer von uns hat nicht auch schon einmal davon geträumt, irgendwann in der Videospielbranche zu arbeiten und selbst Games zu entwickeln? Ambitionierten Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren gibt das ComputerCamp nun die Chance, den ersten Schritt Richtung Traumjob zu machen.

Das IT-Ferienlager ComputerCamp bietet dafür Kurse wie Leveldesign 3D oder Gamedesign 3D an, gearbeitet wird mit professionellen Tools wie zum Beispiel der Unreal Engine.

In den Kursen entwickeln die Teilnehmer im Team eigene 3D-Level und -Spiele und werden so zum echten Leveldesigner.

Das ComputerCamp ist in ständigem Austausch mit Experten der Branche, um in den Seminaren bestmögliche und fundierte Einblicke in die Entwicklung von Videospielen zu bieten.

Folgende Seminare mit Gaming-Schwerpunkt sind im Angebot:

Gamedesign 3D – Professionelle Spiele mit der Unreal Engine

In 3D-Gamedesign entwickelt der Teilnehmer im Team ein ganzes 3D-Spiel. Dafür nutzt er professionelle Software (Unreal Engine und Blueprints), erzeugt dynamische Spielwelten, spawnt unterschiedliche Objekte, reagiert auf Nutzereingaben, löst Ereignisse aus, bindet passende Musik und Soundeffekte ein und legt ein passendes Spielverhalten fest. Programmierkenntnisse sind dafür nicht nötig. Weitere Informationen.

In 3D-Gamedesign entwickelt der Teilnehmer im Team ein ganzes 3D-Spiel. Dafür nutzt er professionelle Software (Unreal Engine und Blueprints), erzeugt dynamische Spielwelten, spawnt unterschiedliche Objekte, reagiert auf Nutzereingaben, löst Ereignisse aus, bindet passende Musik und Soundeffekte ein und legt ein passendes Spielverhalten fest. Programmierkenntnisse sind dafür nicht nötig. Weitere Informationen. Leveldesign 3D – Virtuelle Welten mit der Unreal Engine Dieses Modul ist ein Einstieg in erstklassiges Leveldesign. Egal, ob düstere Kellerräume, verglastes Bürogebäude oder geheimnisvolle Fantasiewelt – der Teilnehmer sorgt für die Game-Atmosphäre und entwirft ein eigenes, professionelles 3D-Level. Mit Objekten, Texturen, Licht, Schatten und natürlich einer Spielfigur bestimmt der Teilnehmer, was läuft. ComputerCamp setzt dabei auf professionelle Software (Unreal Engine), mit der der Teilnehmer zum echten Leveldesigner wird (kein Coden erforderlich). Weitere Informationen.

Dieses Modul ist ein Einstieg in erstklassiges Leveldesign. Egal, ob düstere Kellerräume, verglastes Bürogebäude oder geheimnisvolle Fantasiewelt – der Teilnehmer sorgt für die Game-Atmosphäre und entwirft ein eigenes, professionelles 3D-Level. Mit Objekten, Texturen, Licht, Schatten und natürlich einer Spielfigur bestimmt der Teilnehmer, was läuft. ComputerCamp setzt dabei auf professionelle Software (Unreal Engine), mit der der Teilnehmer zum echten Leveldesigner wird (kein Coden erforderlich). Weitere Informationen. Game Development 2D – Der Einstieg in die Spieleentwicklung

Wenn der Teilnehmer Spiele selbst erstellen möchte, dann ist er bei Game Development 2D genau richtig. Innerhalb einer Woche schnuppert er in die gesamte Spieleentwicklung. ComputerCamp erstellt ein komplett lauffähiges Spiel und zeigt den Teilnehmern, wie eine Story geplant wird, was gute Grafiken sind, wie sich stimmungsvolle Musik anhören muss und warum selbst das Licht wichtig für das Game-Gefühl ist. Programmieren müssen die Teilnehmer dafür nicht. Weitere Informationen.

Wenn der Teilnehmer Spiele selbst erstellen möchte, dann ist er bei Game Development 2D genau richtig. Innerhalb einer Woche schnuppert er in die gesamte Spieleentwicklung. ComputerCamp erstellt ein komplett lauffähiges Spiel und zeigt den Teilnehmern, wie eine Story geplant wird, was gute Grafiken sind, wie sich stimmungsvolle Musik anhören muss und warum selbst das Licht wichtig für das Game-Gefühl ist. Programmieren müssen die Teilnehmer dafür nicht. Weitere Informationen. Hardware Academy – Minecraft am Raspberry Pi

Hier sind Teilnehmer richtig, deren Herz für LEDs schlägt und die wissen, dass Raspberry Pi keine Süßigkeit ist. Hier erhält der Teilnehmer einen eigenen „RasPi“ (den er auch mit nach Hause nehmen darf) und erweitert ihn um Schalter und LED. Hardware, Lötkolben und Messgeräte hat das ComputerCamp vor Ort. Außerdem installiert das Team Minecraft auf dem RasPi. Weitere Informationen.

Die Kurse des ComputerCamps finden vom 02. Juli bis zum 02. September an insgesamt drei Standorten in Deutschland und Österreich statt und kommen den regionalen Ferienzeiten entgegen. Eine Übersicht aller Termine, Seminare und Standorte des ComputerCamp findet ihr auf der offiziellen Webseite.