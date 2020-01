Traumberuf Gamedesigner – Das Hobby zum Beruf machen dank Studium

Hand aufs Herz: Wer von uns hat nicht schon einmal davon geträumt, den Lebensunterhalt mit der Entwicklung von Videospielen zu verdienen und sein Lieblings-Hobby so zum Beruf zu machen? Die Mediadesign Hochschule (MD.H) und die Games Academy bieten inzwischen gemeinsam die ganze Bandbreite von Aus- und Weiterbildung bis hin zu Bachelor- und Masterstudiengängen für die Gaming-Branche an.

Die Mediadesign Hochschule (MD.H) ist eine der führenden Hochschulen für Design und Medien in Deutschland. An den Standorten Berlin, Düsseldorf und München wird in allen relevanten Medienbereichen die Experten von Morgen ausgebildet. Die Games Academy wurde im Jahr 2000 gegründet und ist damit Vorreiter bei der Aus- und Weiterbildung im Gaming-Bereich. Am Campus Berlin und am Campus Frankfurt sind zum Beispiel Ausbildungen im Game Design, Game Programming und Game Production möglich.

Gemeinsame Qualitätsstandards stellen die Balance zwischen praxisorientierter und akademischer Bildung sicher.

Vorteile für Studierende