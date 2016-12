Trailer zu Seasons of Heaven veröffentlicht

Das Entwicklerteam von Any Art Productions hat einen ersten Trailer zum Nintendo Switch Exklusivtitel Seasons of Heaven veröffentlicht

Seasons of Heaven ist ein vermutlicher Exklusivtitel für die Nintendo Switch. Im nun veröffentlichten Trailer kann man erste Einblicke in das Spiel erlangen. Zwar ist die Grafik nicht vergleichbar mit einem Witcher 3, allerdings wirkt alles sehr stimmig und atmosphärisch.

Laut Laura Kate Dale von Any Art Productions beinhaltet der Trailer PC Material. Die Entwickler verfügen noch nicht über ein Nintendo Switch Dev Kit. Das Spiel läuft jedoch auf der Unreal 4 Engine, die von der Konsole unterstützt werden soll.

To those asking about the Seasons of Heaven trailer, it’s PC footage. Devs are in line for a Switch dev kit but they do not have one atm.

— Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 19. Dezember 2016