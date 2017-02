Titanfall 2: Neuer Modus mit Gameplay-Trailer

Respawn Entertainment stellt den neuen Titanfall 2 Modus „Live Fire“ in einem brachialen Trailer vor. Der neue Modus verzichtet auf die namensgebenden Titanen und legt den Fokus auf die Piloten. Partien werden über mehrere 60-sekündige Runden mit 2 Teams á 6 Spielern ausgetragen. Es gibt keine Respawns, wer stirbt, muss also auf die nächste Runde warten. Eine Runde gewinnt, wer entweder das gegnerische Team ausschaltet oder am Ende einer Runde die neutrale Flagge hält.

Um den Modus zu unterstützen, legt Respawn auch noch 2 neue Maps nach. Sowohl der neue Modus, als auch die Schlachtfelder sind dabei kostenlos. Die kleinen Maps sollten gepaart mit den kurzen Runden und der flüssigen Steuerung für intensive Action sorgen. Noch ist kein Datum für das Update bekannt. Wir rechnen allerdings mit einem Release in Kürze. Verfügbar ist Titanfall 2 für PS4, Xbox One und den PC.