The Witcher – Netflix plant Serie

Netflix gab bekannt, dass sie an einer TV-Serie arbeiten, die auf der The Witcher Saga basiert. Die Witcher Saga besteht aus den drei Videospielen, die ihr alle kennen solltet, sowie den Büchern, die für Fans vielleicht ein Geheimtipp sind. Die Geschichte der Netflix-Serie wird höchstwahrscheinlich nicht besonders nah an den Spielen sein, sondern sich eher an den Büchern orientieren.

Andrzey Sapkowski, der Autor der Witcher-Bücher, fungiert für die Netflix Serie auch als Creative Consultant. Die Drama-Serie wird zudem von Sean Daniel und Jason Brown produziert. Die beiden haben bereits an The Expanse, Ben-Hur und Die Mumie gearbeitet.

Thomas Baginski, der Director, der bereits für die beeindruckenden Intro-Videos der drei Witcher-Spiele, sowie für den grandiosen Cyberpunk 2077 Teaser verantwortlich war, wird auch an der Serie mitarbeiten. Er soll definitiv für mindestens eine Folge verantwortlich sein. Wie weit seine Mitarbeit geht ist uns noch nicht bekannt.

„Ich finde es absolut genial, dass Netflix eine Adaption meiner Geschichten plant und dabei den Quellen und den Themen treu bleiben will, an denen ich über 30 Jahre gearbeitet habe“

Das sagte Buch-Autor Sapkowski. Von den Spielen hielt er bisher nicht viel. Er ist eher der Meinung, dass seine Geschichten die Spiele gepusht haben und nicht andersrum. Er erhält übrigens kein Geld für die Verkäufe der Witcher-Spiele.