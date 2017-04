The Witcher 4: CD Projekt denkt über Fortsetzung nach

Eigentlich war The Witcher ja als eine Trilogie angesetzt und spielt auch in dieser Art und Weise. CD Projekt hatte in der Entwicklung mehrmals betont, dass The Witcher lediglich als Trilogie ausgelegt ist. Doch jetzt klingt der polnische Entwickler so, als würde man durchaus über ein The Witcher 4 nachdenken. Kein Wunder, denn die Spiele der Reihe haben sich mehr als 25 Millionen mal verkauft. Den Rekord markiert dabei, wen wunderts, The Witcher 3: Wild Hunt. Plant CD Projekt also eine Fortsetzung von Geralt von Rivas Story?

„The Witcher war ausgelegt als Trilogie. Und eine Trilogie kann keinen vierten Teil beinhalten, oder etwa doch?“

The Witcher – Vage Antwort zum 4. Teil der Reihe

In diesem Q&A Video von CD Projekt, etwa ab der 42. Minute kommt die Fortsetzung der Witcher Reihe ins Gespräch. Mit dieser vagen Aussage wird ja weder etwas bestätigt, noch komplett verneint.

„Wir lieben diese Welt einfach. Wir haben 15 Jahre unseres Lebens und jede Menge Geld in sie investiert. Also denken wir natürlich darüber nach […ein neues Witcher-Spiel zu entwickeln].“

Diese Aussage stammt ebenfalls aus dem Q&A-Video. Klingt schon deutlich bestimmter. Also was meint ihr? Ein neues The Witcher? Ein The Witcher 4? Geht die Story von Geralt weiter, erleben wir die Abenteuer von Ciri oder kommt etwas ganz Neues in der Witcher-Welt auf uns zu?