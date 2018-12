The Walking Vegetables: Veggie-Alptraum auf der Switch

The Walking Vegetables führt euch zurück zu den Zeiten der Killertomaten. Das Entwicklungsteam Still Runnings hat sich stark von dem Flair der 80er beeinflussen lassen und damit einen Twin Stick Shooter veröffentlicht, der in einer Radical Edition auf der Switch landete. Wer mit Horrorfilmen aus dieser Zeit etwas anzufangen weiß, dürfte direkt beim Titel des Spiels schon glitzernde Augen bekommen. Auch wir hatten unseren Spaß mit diesem Titel. Was genau allerdings auf uns zukam, dürft ihr im folgenden lesen.

Die Ankunft des Killergemüses

Das schöne an diversen Horror B-Movies der 80er Jahre ist, dass es keine zu skurrile Geschichten gab. Wenn Aliens die Erde heimsuchen, verwandelt sich halt mal alles Gemüse in blutrünstige Monster. Natürlich rennen wütende Brokkolis durch die Gegend oder schießen vierbeinige Erbsenschoten ihre Hülsenfrüchte um sich. Und natürlich weiß der Bürgermeister auch direkt, wen er in so einer Situation um Hilfe fragt. Das seid dann natürlich ihr. Mit diversen Kanonen geht es in die Stadt, um jedes Viertel vom gefährlichen Gemüse zu befreien. Fleischfanatiker und Gemüse hassende Kinder rufen ein lautes „Halleluja“ gen Himmel, sobald euer Abenteuer beginnt. Und auch ihr reagiert ähnlich, denn The Walking Vegetables weiß, wie es euch an den Haken bekommt.

Die gesamte Umgebung strahlt in knalligen, neonfarbenen Pixeln. Schöne Synthie-Klänge direkt von vor 30 Jahren ballern aus euren Boxen. Die streifen einer alten VHS-Kassette liegen als Filter über eurem Bildschirm. Und natürlich fehlt eurem Helden auch nicht die gigantische Sonnenbrille, ohne die er nie aus dem Haus gehen würde. The Walking Vegetables ist eine Style Bombe, die zu zünden weiß. Zumindest, wenn ihr auch nur im Ansatz Freude an dieser Zeitepoche habt. Ich als riesiger Fan der alten Killertomaten-Filme war sofort in das Setting verliebt. Wenn etwas so stimmig inszeniert ist, ist man auch bereit, über einiges hinwegzusehen. Allerdings wollen wir erst mal schauen, ob das überhaupt nötig sein wird.

Smoothie-Mixer aus dem Gun Store

Still Running hat hier einen ganz klassischen Twin Stick Shooter mit Rougelike-Mechaniken entwickelt. Anfangs ausgerüstet mit einem Baseballschläger und einer unbegrenzt geladenen Pistole laut ihr mit dem linken und zielt mit dem rechten Stick. Per Knopfdruck feuert und schlagt ihr, drückt ihr auf den rechten Stick, werft ihr eine Granate oder was auch immer dort ausgerüstet ist. Wir empfehlen euch vor allem auf der Switch-Version die Vibration deutlich herunterzuschrauben. Jeder Schuss und jeder Treffer mit eurem Schläger rütteln die Joy-Cons nämlich ordentlich durch. Zwar führt das zu einem schönen Trefferfeedback, was beim generellen Retro-Charme unerwartet kommt, aber ein Viertel der Intensität reicht schon dicke aus.

So schießt ihr in jedem Abschnitt auf massig Gemüse, dass sich euch in den Weg stellt. Eure Widersacher hinterlassen dabei Münzen, mit denen ihr euch in Shops aufrüsten könnt, Schlüssel für versperrte Truhen und Türen sowie neue Waffen. Die Level sind dabei komplett zufallsgeneriert, es ist also nicht unbedingt abzusehen, welche Items ihr an welcher Stelle findet oder welche Türen und Truhen ihr am besten öffnet. Ihr seid dadurch allerdings auch gezwungen, unterschiedliche Waffen auszuprobieren. Bis auf eure ursprüngliche Pistole verbrauchen die anderen Knarren auch Munition. Die findet ihr zwar auch in den Überresten eurer Gegner, vor allem in Bosskämpfen ist ein Wechsel der Waffen allerdings unabdingbar.

The Binding of the Walking Vegetables

Bosskämpfe sind übrigens ein kleines Highlight in The Walking Vegetables. Auf engem Raum werden hier nochmal all eure Fähigkeiten geprüft. Riesiges Gemüse stellt sich euch in den Weg, das außerdem auch massig Munition frisst. Wie bei den anderen Gegnern in den Levels auch könnt ihr allerdings schnell ein Muster erkennen. Die Schwierigkeit der Kämpfe liegt vor allem in der Masse der Gegner. So sicher ihr euch auch sein mögt, wie sich diverses Gemüse bewegt, liegt der eigentliche Trick darin, den Überblick über die Masse zu halten. Wenn ihr plötzlich umzingelt seid und euch mit einer starken Waffe den Weg freiballert, fühlt ihr euch schnell an eine Mischung aus Zombies Ate my Neighbours und Enter the Gungeon erinnert.

Glücklicherweise ist die Steuerung hier ziemlich sauber und flüssig. Eine subtile Zielhilfe sowie ein großer Streuradius eurer Projektile helfen selbst in den heikelsten Situationen. Selten fühlt ihr euch völlig hilflos und selbst wenn das Spiel den Schwierigkeitsgrad anzieht, seht ihr den Fehler eher in euch als in unfairen Mechaniken. Sinnvolles und bedachtes Bewegen über die Karte hilft in der Regel immer, sich gut aus der Patsche zu helfen. Und sollte es doch mal zu einem Ableben kommen, wird das Level zwar neu generiert, ihr könnt aber in ein Haus im Anfangsgebiet und dort wenigstens einen Gegenstand des vorherigen Runs zurückbekommen. Ein genereller Durchlauf dauert dann ungefähr eine Stunde. Dann könnt ihr euch in einen neuen Lauf stürzen. Die Motivation, genau das zu tun, liegt vor allem darin, immer wieder neue Waffen zu finden. Das Arsenal ist nämlich riesig.

Fazit

Wir sind Fans von The Walking Vegetables. Solltet ihr noch nie einen Rougelike Twin-Stick-Shooter (ich liebe diese Genrebezeichnung) gespielt haben, so gibt es sicherlich bessere Alternativen. Das bereits genannte Enter the Gungeon, The Binding of Isaac oder Nuclear Throne sind sowohl in der Präsentation als auch im Umfang deutlich abwechslungsreicher. Die Gegnervielfalt sowie die Abwechslung in den Leveln lässt hier nämlich doch etwas zu wünschen übrig. Als Fan des gesamten Designs ist das aber zu verschmerzen. Die Spielmechaniken funktionieren flüssig, das Setting ist herrlich skurril und stilsicher und alle Waffen fühlen sich auf ihre eigene Art gut an. Sollte euch der Look also nicht abschrecken und ihr könntet neues Futter nach den zuvor genannten Spielen brauchen, greift bedenkenlos zu! Andernfalls lohnt es sich wahrscheinlich eher, zuerst in eine der Genregrößen zu schnuppern.