The Surge – Neuer Trailer veröffentlicht

The Surge ist das nächste Werk von Deck 13. Bereits mit Lord of the Fallen konnte das 2001 gegründete deutsche Entwicklerstudio einen Achtungserfolg verzeichnen. Focus Home Interactive bringt The Surge demnach mit ähnlichen Erwartungen am 16. Mai in unsere Regale.

The Surge setzt auf anspruchsvolles Gameplay in neuem Setting

The Surge spielt anders als Lord of the Fallen in einer zukünftigen dis-topischen Welt. Anspruchsvolles Gameplay mit knackigen Kämpfen sind jedoch weiterhin das geplante Rezept für eine hochwertige Rollenspiel-Suppe. Auf genannte Kämpfe und die Welt des Titels soll nun der Stronger, Faster, Tougher-Trailer einstellen.

Das Mega-Unternehmen CREO arbeitet im Titel daran die zerstörerischen Effekte des Klimawandels rückgängig zu machen. Eine Einrichtung des Unternehmens ist allerdings von einer mysteriösen Katastrophe hart getroffen worden. Nachdem der Hauptcharakter Warren in genau dieser Umgebung aus einem, von diesem Unheil hervorgerufenen, Kollaps erwacht, befindet er sich in einer Welt voll durchgedrehter Roboter, verrückten technisch modifizierten Mitarbeitern und boshafter künstlicher Intelligenz. Folglich kämpft er um sein Überleben.

Während ihr um euren Fortbestand kämpft, entfernt ihr im neuen Looting-System einzelne Waffen oder Rüstungsteile gewaltsam von euren Gegnern und rüstet diese dann selbst aus. Wie ihr euch gewiss denken könnt, kommt der obige Trailer nicht ohne Grund genau zu diesem Zeitpunkt. Heute startet nämlich die Vorbestellungsphase für The Surge.

Was erwartet ihr euch von dem Action-RPG? Habt ihr vielleicht mit Lord of the Fallen gute Erfahrungen gemacht oder schrecken euch diese Erfahrungen vom Kauf sogar ab? Wir freuen uns über eure Meinungen.