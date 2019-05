The Surge 2 – Neues Gameplay aus geschlossener PC-Beta

Um den Spielern einen möglichst reibungslosen Launch zu gewährleisten, wird aktuell eine geschlossene Beta für das Action-Rollenspiel „The Surge 2“ abgehalten. Nun sind rund elf Minuten Gameplay aus der Beta an die Öffentlichkeit gelangt.

„The Surge 2“ soll im Laufe des Jahres für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Einen konkreten Termin nannten weder die zuständigen Entwickler von Deck 13 Interactive noch der Publisher Focus Home Interactive. Möglicherweise ändert sich dieser Umstand im Rahmen der E3 2019, denn dort soll der Titel ausführlich vorgestellt werden.

Aktuell wird das Spiel von ausgewählten Testern unter die Lupe genommen. So wurde nun ein frisches Gameplay-Video aus der geschlossenen PC-Beta veröffentlicht, welches uns einen rund elf minütigen Einblick in das Rollenspiel gewährt. Spielerisch orientiert sich „The Surge 2“ am Vorgänger, dennoch lassen sich schon jetzt einige neue Features entdecken.

Der Vorgänger punktete vor allem durch seinen knackigen Schwierigkeitsgrad und ausgeklügeltem Kampfsystem. Dabei orientierten sich die Entwickler an der „Dark Souls“-Reihe und schafften es mit der sogenannten „Limb-Mechanik“ dem Spiel einen eigenen Touch zu verleihen. Die „Limb-Mechanik“ erlaubte es dem Spieler gezielt die einzelnen Gliedmaßen anzuvisieren und zu entfernen, um an bestimmte Rüstungen und Waffen zu gelangen.

Zudem gaben die Verantwortlichen an, dass „The Surge 2“ einen deutlich höheren Umfang haben wird. Die Spielzeit soll in etwa 25 Stunden betragen.

„Es wird definitiv länger dauern als beim ersten Spiel. Habt ihr es linear gespielt und euch auf die primäre Aufgabe konzentriert, waren es beim ersten Teil durchschnittlich rund 25 Stunden. Wenn du es wirklich ausreizen möchtest, in allen Ecken nachschaust und wirklich alles erkundest, dann gibt es viel mehr“, so die Entwickler von Deck 13 Interactive vor wenigen Wochen.